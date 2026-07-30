La campaña ADN canino continúa en Alcalá con nuevos muestreos en Ciudad 10 o el Centro Histórico

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa impulsando nuevas intervenciones dentro del proyecto de ADN Canino con el objetivo de mejorar la limpieza urbana y fomentar la convivencia ciudadana. En esta oportunidad, las labores se han realizado en el barrio de Ciudad 10, Eras del Silo o Centro Histórico, donde se ha practicado un nuevo muestreo de recogida de muestras de ADN de deyecciones caninas.

Desde la implantación de esta medida, se han sustanciado casi 400 expedientes sancionadores por el abandono de deyecciones caninas o por la carencia del censo genético obligatorio. Con una población de más de 10.200 perros registrados -más que niños en la ciudad complutense-, la corporación municipal constata que el despliegue del sistema evoluciona de forma ponderable.

Cartel "Toma de Muestras ADN caninos" / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Vicente Pérez, ha destacado los grandes resultados de estos muestreos para seguir propulsando la limpieza y el civismo de la ciudad y ha recordado "la importancia de que todos los vecinos recojan las deyecciones de sus mascotas para tener una ciudad más limpia en mejores condiciones y de tener a sus perros dados de alta en el censo de ADN y recordamos la importancia también de utilizar agua para diluir y limpiar la zona afectada cuando se produzcan micciones de nuestras mascotas. Solamente con la colaboración de los propietarios tendremos una ciudad más limpia".

Las sanciones oscilan entre 300 y 3.000 euros

Dicha campaña se articula en estrecha colaboración con la Policía Local, estamento que efectúa seguimientos y tomas de muestras de forma periódica durante todo el año, consolidando un mecanismo de verificación continuo. La información genotípica de los cánidos faculta la identificación unívoca de cada ejemplar lo que colma la responsabilidad de los propietarios y optimiza la fiscalización de conductas lesivas para la ciudadanía, con especial énfasis en la limpieza de la vía pública.

La Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia responsable de animales de compañía establece la obligatoriedad de identificar a los perros mediante ADN, al igual que la recogida de deposiciones y la efectiva neutralización o dilución de micciones en la vía pública. El incumplimiento de estas obligaciones podrían aparejar sanciones de entre 300 a 3.000 euros.

El Ayuntamiento considera que los resultados del proyecto ya son visibles en distintos barrios de la ciudad y continuará desarrollando estrategias informativas y de control para seguir incrementando el número de mascotas registradas.