La Avenida de Camarma de Alcalá de Henares permanecerá cerrada por obras: estos son los desvíos de tráfico

La Policía Local de Alcalá de Henares ha anunciado el corte de tráfico en un tramo de la M-119, a la altura de la Avenida de Camarma, por motivo de las obras de adecuación que se llevarán a cabo en esta vía urbana durante el mes de agosto.

El corte afectará a todos los usuarios que pretendan usar esta vía en ambos sentidos de circulación. Entre la glorieta de conexión con la A-2 y la glorieta de acceso al barrio de Las Sedas, la circulación vial permanecerá suspendida desde las 07:00 horas del próximo lunes 3 de agosto hasta las 22:00 horas del domingo 23 de agosto.

Durante este periodo de tres semanas, los agentes de movilidad establecerán desvíos que faciliten el acceso a esta zona de la ciudad complutense. También recomiendan utilizar itinerarios alternativos que se habilitarán por los barrios de Las Sedas y El Olivar, a través de las calles Terciopelo, Honduras y Avenida de Daganzo, así como la M-100, en función del sentido en el que los vehículos circulen.

Vías alternativas que facilitan la circulación

Entre los itinerarios alternativos diseñados para ofrecer accesibilidad a las localizaciones cercanas al tramo cortado, se han facilitado las siguientes vías:

Camarma – A2 sentido Guadalajara por Espartales norte

sentido Guadalajara por Espartales norte A-2 desde Guadalajara a Camarma por Avenida de Daganzo

por Avenida de Daganzo A-2 desde Madrid a Camarma por Avenida de Daganzo

Desde las autoridades locales, se ruega a los vecinos y visitantes que circulen por las áreas colindantes al tramo cortado que, cuando circulen con sus medios de transporte, respeten las señales provisionales instaladas en la zona y extremen la precaución.

Estas son las principales actuaciones que contemplan las obras de la avenida Camarana

Este corte forma parte de la segunda fase de adecuación de la avenida Camarana, una actuación que cuenta con una inversión de unos 900.000 euros y busca adaptar esta vía al crecimiento de volumen de tráfico que ha sufrido la zona en los últimos años. El proyecto, el cual recibió la luz verde el pasado mes de marzo, tiene previsto la creación de dos nuevos enlaces que darán servicio a los desarrollos de Las Sedas y el Sector 28C. Además, la carretera será ampliada, pasando a disponer de dos carriles por sentido, lo que contribuirá a reducir retenciones y mejorar la circulación. A esto se sumará la construcción de dos pasarelas peatonales.

El rediseño de la vía también incorpora la instalación de turbo-glorietas, un sistema de rotondas con carriles separados físicamente que permite ordenar mejor el tráfico. Este tipo de infraestructuras reduce los puntos de conflicto entre vehículos, mejora la fluidez y aumenta la seguridad en los accesos y salidas.