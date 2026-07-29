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OBRAS

Alcalá mejora el Paseo del Val con nuevo asfaltado y aceras más amplias para reforzar la seguridad vial

Las actuaciones en la zona cuentan con una inversión de 445.000 euros, siendo una adición a otras intervenciones realizadas en la zona

Paseo del Val, Alcalá de Henares

Paseo del Val, Alcalá de Henares / EPE

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Alejandro López de Marclay

El plan "Alcalá mejora sus barrios" sigue avanzando con cada intervención, con el fin de reforzar la seguridad vial de la urbe complutense. "Es fundamental, no solo para mejorar la accesibilidad y la seguridad de esta calle, de mucho tránsito, sino también para facilitar la conexión entre el barrio del Val con el Centro Histórico, como ya estamos haciendo en otras actuaciones como en Avenida Guadalajara, Talamanca, Gran Canal o Núñez de Guzmán", ha explicado Judith Piquet, la alcaldesa de Alcalá de Henares, quien ha recorrido la zona de el Paseo de Val junto al concejal de Obras, Antonio Saldaña.

La actuación se desarrolla, precisamente, en el tramo comprendido entre la glorieta de aguadores y la plaza de la Juventud, que sostiene una alta densidad de tráfico y que presenta un firme muy deteriorado.

Modernización del asfalto, y aceras más amplias

Las obras de modernización y rehabilitación están consistiendo en la renovación del asfaltado y en la ampliación de las aceras para hacer más cómodo, seguro y accesible el tránsito de peatones. Las obras han obligado a realizar cambios provisionales en la circulación de vehículos de la zona. Además, la ampliación de los espacios de circulación peatonal contribuirá a dinamizar el comercio de proximidad, creando un entorno más atractivo y agradable para los clientes.

Má inversión y más seguridad en el entorno vial

Esta intervención concurre con otras importantes intervenciones que el Ayuntamiento está ejecutando barrio con el objetivo de mejorar el espacio urbano, entre ellas sobresalen las obras de mejora de la movilidad y accesibilidad en el Pase de la Alameda, así como en las calles de su entorno, Gonzalo de Berceo, Andrea Doria y Almería. Este último proyecto cuenta con una inversión adicional de 290.000 euros.

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Con estas intervenciones, el Consistorio mantiene su compromiso con la estrategia de mejora de barrios, centrado en la renovación del viario, la modernización de espacios públicos, y el incremento de la accesibilidad en distintos sectores de Alcalá de Henares, representando una verdadera mejora en seguridad vial, y fortaleciendo la confianza con los alcalaínos.

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