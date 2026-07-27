163 evacuados por los incendios de Madrid esperan noticias desde un pabellón en Alcalá: "Nos fuimos con lo puesto"

El incendio que afecta a varios municipios de la Comunidad de Madrid ha obligado a cientos de vecinos a abandonar sus hogares. En Alcalá de Henares, algunos evacuados permanecen alojadas en el pabellón de Espartales, donde reciben alojamiento, manutención y asistencia sanitaria mientras esperan noticias sobre sus viviendas y confían en poder regresar cuanto antes.

El dispositivo de emergencia ofrece alojamiento, manutención y asistencia sanitaria a vecinos evacuados de diversos municipios afectados por el incendio, mientras protección civil trabaja para reducir la incertidumbre de las familias.

El pabellón multiusos de Espartales, en Alcalá de Henares, alberga actualmente a más de 150 personas evacuadas por el incendio que afecta a varios municipios de la Comunidad de Madrid., Familias con niños, personas mayores y vecinos que tuvieron que abandonar precipitadamente sus viviendas permanecen alojados en estas instalaciones, donde reciben atención sanitaria, alojamiento y manutención mientras esperan novedades sobre el estado de sus hogares.

"En el pabellón tenemos actualmente a 163 personas, con una capacidad de 200 personas", explica a este periódico David Arriaga López, coordinador jefe de Protección Civil. Según señala, el operativo ofrece "todos los servicios de necesidades básicas, alojamiento, manutención, ropa y asistencia sanitaria".

El Ayuntamiento mantiene preparado un plan de contingencia con nuevos espacios municipales y la colaboración de la Universidad de Alcalá y del sector hotelero para ampliar la capacidad de acogida si fuera necesario / EPE

Arriaga destaca que el perfil de los evacuados es diverso. "Tenemos muchas personas mayores, también familias con niños". Precisamente esa diversidad obliga a las autoridades a adaptar la respuesta a las necesidades de cada persona, especialmente de quienes requieren medicación, atención sanitaria o acompañamiento psicológico.

"La prioridad del operativo es reducir el impacto de situación. Son personas realojadas que no saben exactamente cual es el estado de sus domicilios; en definitiva, intentamos reducir al máximo posible su malestar e incertidumbre", recalca.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un contacto permanente con el Centro de Coordinación Operativa integrado (CECOPI), la espera se hace larga para quienes siguen sin noticias sobre sus viviendas. "Mantengan la calma; volverán a sus domicilios cuando los servicios de emergencia y la Comunidad de Madrid lo estimen oportuno", traslada Arriaga a los afectados.

Incertidumbre por las medicinas

Entre los evacuados se encuentra Juani Rodríguez Fernández, de 76 años y vecina de Cenicientos. La rapidez con la que tuvo que abandonar su vivienda hizo que dejara atrás algo imprescindible para ella: sus medicinas. "Estoy muy nerviosa porque no me traje ninguna pastilla", cuenta a La CRónica de Alcalá, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En medio de la preocupación apenas hubo tiempo para pensar que llevarse. "Nos fuimos con lo puesto. Algunos nos dejamos hasta el aire acondicionado puesto".

Su principal preocupación durante los primeros días fue precisamente no disponer de sus medicamentos. Sin embargo, explica que los sanitarios ya le han comunicado que podrá recuperarlos. "Ahora me ha dicho el médico que me van a traer los medicamentos, porque no las puedo dejar de tomar".

Pese al cansancio acumulado tras tres dias fuera de casa, Juani destaca el trato recibido por los equipos de emergencia. "No nos ha faltado nada. Nos están atendiendo de maravilla”. Incluso asegura que nunca habia vivido una atención similar. "No he estado en ningun sítio que nos hayan tratado como ahora".