Arranca el plan de asfaltado en Alcalá de Henares: estas son las calles afectadas y desvíos programados

El verano vuelve a convertirse en el momento para llevar a cabo el plan de asfaltado en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento ha puesto en marcha hoy 27 de julio una nueva fase del plan municipal, una intervención que permitirá renovar el firme de varias de las principales vías de la ciudad y que se desarrollará de forma escalonada con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y garantizar que el centro histórico quede completamente reabierto antes del inicio de las Ferias.

Los trabajos afectarán al Paseo de la Alameda, las calles Teniente Ruiz y Gran Canal, donde se realizarán actuaciones de renovación del pavimento. Para ello, el Consistorio ha diseñado un calendario de obras que incluye cortes puntuales, itinerarios alternativos y modificaciones temporales en el transporte público con el fin de mantener la movilidad durante las próximas semanas.

Plan de Asfaltado en Alcalá de Henares / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Comienzan las obras en el Paseo de la Alameda

La primera actuación se desarrolla desde este lunes en el Paseo de la Alameda, en el tramo comprendido entre la Plaza de la Juventud y la calle Marqués de Alonso Martínez donde permanecerá cortado al tráfico hasta el miércoles 5 de agosto.

Durante este periodo, las paradas de autobús situadas en el tramo afectado quedarán fuera de servicio. Mientras que la línea urbana 6 modificará su recorrido:

Sentido Estación La Garena: Paseo del Val, calle Sevilla y Marqués de Alonso Martínez

Sentido Virgen del Val: Marqués de Alonso Martínez, Ronda Ancha, Giner de los Ríos y Fernán Falcón

También se verán afectadas las líneas interurbanas 231 y 232.

La calle Teniente Ruiz abre provisionalmente al tráfico

Con el fin de aliviar la circulación durante el corte del Paseo de la Alameda, la calle Teniente Ruiz se abrirá provisionalmente al tráfico el 27 de julio, recuperando además los autobuses su recorrido habitual. Una vez finalicen los trabajos en Paseo de la Alameda y quede restablecida la circulación, Teniente Ruiz volverá a cerrarse al tráfico entre el 6 y el 20 de agosto para ejecutar su asfaltado.

Durante este periodo, las líneas urbanas 6 y 7 circularán por: calle Basilios, Paseo de Aguadores, Fernán Falcón, Paseo de la Alameda y Marqués de Alonso Martínez.

Entre el 3 y el 14 de agosto se llevarán a cabo los trabajos de renovación en Gran Canal, que permanecerá cerrado al tráfico durante estos días. Las líneas urbanas 1B, 6 y 7 desviarán su recorrido por el Paseo de Pastrana y la Ronda de Pescadería.

Arrancan también las obras en la calle Gonzalo Torrente Ballester

Coincidiendo con el plan de asfaltado, este lunes también han arrancado las obras de mejora en la calle Gonzalo Torrente Ballester, una actuación dentro del Plan Alcalá mejora sus barrios que permitirá renovar de forma integral esta vía situada en el entorno del colegio Hemingway.

Las obras de mejora en la calle Gonzalo Torrente Ballester cuentan con una inversión de unos 360.000 euros dentro del Plan Alcalá mejora sus barrios / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El proyecto, que cuenta con una inversión de unos 360.000 euros, contempla la renovación del firme, la mejora de la accesibilidad y el refuerzo de la seguridad vial, con una intervención que busca adaptar la calle a las necesidades actuales de vecinos y peatones. Una vez finalizado el asfaltado, se pintarán de nuevo las marcas viales y las plazas de aparcamiento. Además, en el entorno del colegio Hemingway se incorporarán nuevas señales horizontales antes de los pasos de peatones para invitar a los conductores a reducir la velocidad y reforzar la seguridad de los escolares y sus familias.