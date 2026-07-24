Alcalá de Henares habilita su pabellón para acoger hasta a 200 personas desalojadas por los incendios de Madrid

Alcalá de Henares ha comenzado a habilitar el pabellón de Espartales para poder alojar hasta a 200 personas desalojadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, en coordinación con el mando único responsable de la emergencia.

Los trabajos de preparación de las instalaciones ya están en marcha para que el pabellón pueda entrar en funcionamiento con rapidez en caso de que así lo requiera la dirección del operativo. La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, visitará esta tarde el recinto para supervisar las labores de acondicionamiento y el dispositivo previsto.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha señalado que “nuestra ciudad está preparada para responder con rapidez, responsabilidad y solidaridad ante una emergencia de esta magnitud. Desde el primer momento hemos puesto nuestros recursos a disposición del mando único para ayudar allí donde se nos necesite”.

Además, el Ayuntamiento mantiene en reserva el pabellón del Val, que permitiría habilitar otras tantas plazas similares a las de Espartales. Este segundo recurso se activará si así lo solicita el mando único que coordina la respuesta frente a los incendios.

Asimismo, varios pabellones de centros educativos de la ciudad se encuentran ya en situación de prealerta y se irán preparando progresivamente en función de las necesidades que comuniquen los responsables del operativo.

Raquel Serrano

Respuesta escalonada

Piquet ha explicado que “estamos trabajando con previsión para tener preparada una respuesta escalonada. Primero habilitamos Espartales, con capacidad para 200 personas; mantenemos en reserva el pabellón del Val, con una capacidad parecida; y contamos con pabellones escolares en prealerta para ampliar la capacidad de acogida si fuera necesario”.

“Lo importante es que, si el mando único requiere la colaboración de Alcalá, podamos actuar inmediatamente y ofrecer una atención adecuada a las personas que han tenido que abandonar sus hogares”, ha añadido la alcaldesa.

Desde que esta madrugada se activó la situación operativa de nivel 3, alrededor de veinte efectivos de Protección Civil de Alcalá de Henares permanecen movilizados y a disposición del dispositivo de emergencia, a la espera de que el mando único determine el lugar al que deben desplazarse y las tareas de apoyo que les sean encomendadas.

La alcaldesa ha agradecido “la disponibilidad y el compromiso de los voluntarios de Protección Civil y de todos los servicios municipales que están trabajando para tener preparados estos espacios”.

“Alcalá siempre ha sido una ciudad solidaria y, en estos momentos difíciles, volverá a estar a la altura y al lado de quienes más lo necesitan”, ha concluido Piquet.