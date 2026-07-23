La MAS estudia reforzar el tratamiento de sus aguas por las secuelas del incendio en La Mierla: estas son las medidas previstas

Los incendios están golpeando cruelmente en los últimos días a la Comunidad de Madrid. Y por ello desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) trabajan desde hace días en la planificación y preparación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable para afrontar el posible impacto que pudiera tener el incendio forestal de La Mierla —en fase de estabilización— sobre la calidad del agua de captación, en el caso de que se registren episodios de lluvia o tormentas en la cuenca del río Sorbe. Este embalse es la fuente principal que suministra agua potable a la ciudad de Alcalá de Henares, entre otras.

El incendio, que ya ha calcinado más de 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, podría provocar, en caso de precipitaciones intensas, el arrastre hacia los cauces de cenizas, sedimentos, metales, materia orgánica y otros compuestos, incrementando significativamente la turbidez del agua bruta.

El vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Juan Carlos Martín, ha explicado que la administración "está trabajando de forma preventiva y con la máxima anticipación para afrontar con eficacia cualquier posible incidencia que pudiera derivarse del incendio". En este sentido, ha señalado que los profesionales técnicos están analizando la evolución de la situación y preparando todos los protocolos necesarios para garantizar, en cualquier circunstancia, la calidad del agua de la que se abastecen más de 400.000 personas.

Vista de los trabajos de extinción el pasado viernes en el incendio de La Mierla (Guadalajara). / Nacho Izquierdo / EFE

Por todo ello, desde la MAS han explicado que sus medidas previstas son: