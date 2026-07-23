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Raquel Gu, premiada por la UAH con el galardón 'Humor Gráfico Quevedos': "Por su frescura, pluralidad y forma de hacer humor"

La catalana ha recibido este premio que está dotado con 30.000 euros

Raquel Gu posa con su libro 'La edad estupenda'

Raquel Gu posa con su libro 'La edad estupenda' / UAH

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La Universidad de Alcalá (UAH) ha vuelto a entregar su Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, y en este 2026 la afortunada ha sido Raquel García Ulldemolins (Barcelona, 1972), que ha recibido el premio de 30.000 euros.

Es licenciada en Filología Inglesa y su trayectoria profesional se ha centrado en especial en sus facetas de ilustradora, traductora, autora de cómic y de humor gráfico. Es autora de los libros Pequeños Granujas: Mamá, papá… no sabéis nada de la vida (Panini Books, 2012); Dragonario, un catálogo de dragonas y dragones (B de Blok, 2015) y La edad estupenda (Sapristi, 2023), entre otros. 

El jurado ha basado su decisión de entregarle el premio a Raquel por una obra en la que "el humor gráfico contemporáneo no solo se nutre de la gran política institucional, sino de la agudeza con la que se examina el día a día, la ciencia, el feminismo y las relaciones humanas". Y han destacado también que concederle este galardón "es premiar la frescura, la pluralidad y una forma de hacer humor que es tan tierna como mordaz, consolidando la renovación generacional del humor gráfico iberoamericano".

También han valorado el "trazo empático, directo y reconocible" de los dibujos de la premiada y el "equilibrio perfecto" que logra en sus viñetas, que son "estéticamente amables, pero intelectualmente afiladas". Y no han dejado de subrayar "su versatilidad de formatos y lenguajes”, ya que no se limita a la prensa tradicional, sino que su obra abarca "desde la tira cómica en prensa, ilustración infantil, la divulgación científica o la novela gráfica"; y sus personajes denotan “la preocupación de la autora por reflejar la diversidad: de cuerpos, de edades, de orígenes…".

El jurado del Premio ha estado constituido por Maitena Burundarena, anterior galardonada; Jesús González, subdirector General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, por delegación de la directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; Laura María Torrecilla, por delegación del director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; María Teresa del Val, directora general de la FGUA; Ángeles González-Sinde, directora del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la FGUA; así como los expertos Albert Monteys, Carla Liliana Sagástegui, Natalia Meléndez y Omar Zevallos. Ha actuado como secretario del jurado Juan García Cerrada, miembro del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, conforme a la convocatoria del premio.  

Acerca del Premio Quevedos

Este galardón está convocado por la Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General (FGUA), impulsado por el Ministerio de Cultura y cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El galardón fue creado en 1998 a iniciativa de la FGUA por los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Educación y Cultura, el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos reconoce la trayectoria de aquellos humoristas gráficos españoles e iberoamericanos cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo de esta manera a la difusión y reconocimiento en este campo de la cultura.  

Noticias relacionadas y más

Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran Antonio Mingote (1998), Joaquín Salvador Lavado ‘Quino’, José María González Castrillo ‘Chumy Chúmez’ (2002), Andrés Rábago ‘El Roto’ (2004), Eduardo Ferro (2006), Ziraldo Alves Pinto (2008), Máximo San Juan (2010), Antonio Fraguas ‘Forges’ (2014) y Hernán Vidal, ‘Hervi’ (2018) y Maitena (2025).

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