ALCALÁ DE HENARES
Cuenta atrás para las 100 nuevas plazas de aparcamiento en Jiménez de Quesada, con una inversión de casi un millón de euros
Estas 100 nuevas plazas se sumarán a las 350 habilitadas este año en la zona del Arboreto de Reyes Católicos, en Alcalá de Henares
En mayo de este año se aprobó la adjudicación de las obras para el acondicionamiento del aparcamiento situado entre el Camino del Juncal y la calle Jiménez de Quesada, en Alcalá de Henares, y en esta semana las obras han comenzado, para alegría de todos los vecinos.
Esta actuación cuenta con una inversión cercana al millón de euros y está financiada al 95 % por la Comunidad de Madrid a través del Plan de Inversión Regional (PIR). Se trata de una demanda histórica de los vecinos que encuentran dificultades para encontrar con relativa facilidad aparcamiento para sus vehículos, y ahora gracias a este proyecto disfrutarán de otras 100 plazas de aparcamiento.
La teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha subrayado que "gracias a esta actuación se crearán 100 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarán a las 350 habilitadas recientemente en la zona del Arboreto de Reyes Católicos, reforzando así la capacidad de estacionamiento en uno de los entornos con mayor necesidad".
Las obras contemplan la nivelación del terreno para garantizar la integración del nuevo espacio con el aparcamiento actual, así como una reorganización del tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez de la circulación, haciendo compatible todas estas actuaciones con la zona arqueológica en la que se encuentra.
La parte nueva se estructura con forma de cuadrícula siguiendo la dirección del trazado de los cardos (norte-sur) y decumanos (este-oeste) de la ciudad romana de Complutum. Además, se generan dos caminos peatonales que cruzan la parcela de lado a lado en sentido este-oeste (decumanos) y se prolongan hasta cruzar la calle Jiménez de Quesada en dos nuevos pasos de peatones. Estos caminos generan un itinerario peatonal accesible con zonas ajardinadas y estanciales con mobiliario urbano, acabando en sendos miradores sobre el terreno circundante, uno de ellos sobre los restos documentados de un templo romano.
En la zona arbolada del noreste pegada a la edificación entre la calle de Nicolás Ovando y el aparcamiento se mantiene el arbolado existente y se desbroza el área. La superficie aproximada ejecutada dentro del ámbito de actuación contemplado en el proyecto es de 12.985 metros cuadrados.
Todas las plazas de aparcamiento que hay actualmente en Alcalá de Henares
Actualmente, esta es la red total de aparcamientos que hay en la ciudad complutense:
Aparcamientos públicos subterráneos
- Parking de San Lucas, con 236 plazas
- Parking de La Paloma, con 309
- Parking del Mercado, con 149
- Parking Talamanca, 200 plazas
Aparcamientos públicos en superficie gratuitos
- Eras del Silo, con 200 plazas
- Pico del Obispo
- Jiménez de quesada, 256 plazas más las 100 que se están ejecutando, por lo que en futuro serán 356
- Nuestra Señora de Belén, 350
- Auditorio Municipal, 200
- Aparcamiento frente a la antigua fábrica de GAL, 160 plazas de estacionamiento
- Parcela situada en calle Luis vives, para 93 vehículos
- Además, la ciudad cuenta con otros aparcamientos como el del camino del Cementerio, calle Andrés Saborit y el del antiguo recinto ferial.
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