¿Dónde ha sido el incendio que obligó a suspender la línea ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares?

Un nuevo incendio ha vuelto a sacudir la normalidad en Madrid. En este caso ha tenido lugar en San Fernando de Henares, y ello ha conllevado a la suspensión durante cerca de dos horas (desde las 14:00) de la circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares. Además, este incendio también afectó de forma directa a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, con diversas incidencias en su recorrido. Aunque, como ha podido conocer este periódico, el fuego ha sigo extinguido y el servicio entre Mejorada y Alcalá ha quedado restablecido desde las 15:32 de este jueves. Y la línea Madrid-Barcelona se recuperó a las 15:45.

Según ha explicado Adif, ha sido un "fuego próximo a la vía y ajeno a la explotación ferroviaria".

Dicho incendio, según nos indican fuentes de Renfe, ha afectado a "dos trenes CIVIS Guadalajara-Madrid-Chamartín que han sido desviados por Atocha". Con el fuego ya extinguido, el servicio vuelve a recuperar la normalidad.