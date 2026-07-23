La calle Santiago de Alcalá de Henares estará cortada al tráfico durnate varios días por obras: fechas y horarios

El ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Obras y Mantenimiento Urbano, continúa desarrollando su Plan de Mantenimiento Urbano, con intervenciones destinadas a mejorar el estado de la calzada de diferentes calles de la ciudad complutense que actualmente presentan un importante nivel de deterioro.

Este plan con un presupuesto total de 550.000 euros, contempla pequeñas obras de mantenimiento y reparación de calzadas, aceras o alcorques, entre otros, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de los vecinos.

Tras el término de los trabajos realizados en las calles Alapardo, Paseo de Pastrana, Dámaso Alonso y Carmen Descalzo, los trabajos llegan ahora a la calle Santiago, donde se están realizando actuaciones en la calzada para preparar el empedrado en los tramos más afectados, que presentaba diversos baches ocasionados por la circulación vehicular constante. Los trabajos se prolongarán durante los próximos días, con posibles cortes de tráfico que se señalizarán oportunamente.

La ejecución de estos trabajos han sido planificados para el periodo estival, aprovechando el descenso de la intensidad del tráfico y la ausencia de actividad lectiva. De esta manera, se minimizan las afecciones a la movilidad diaria de vecinos, comerciantes, conductores a la vez que se garantiza una intervención más ágil y eficiente.

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, afirma que la labor de mantenimiento de las vías públicas es una prioridad para el Gobierno, haciendo especial hincapié en su preocupación por conservar y mantener las vías de circulación públicas. El concejal ha destacado que la estrategia prioriza las calles que presentan un mayor grado de desgaste y volumen de tráfico, con la finalidad de mejorar la seguridad vial tanto para conductores como viandantes.

Cortes de tráfico desde el 22 al 24 de julio

Debido a la ejecución de trabajos en la vía pública, la calle Santiago permanecerá cortada al tráfico, entre las calles Diego de Torres, los días 22, 23 y 24 de julio, en un horario de 07:00 a 15:00 horas. Fuera de esta franja horaria, se dispondrá de un desvío provisional en la calle Santiago que permitirá la circulación vehicular. La Policía Local recomienda planificar los desplazamientos con antelación y respetar la señalización provisional instalada en la zona.