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CULTURA

Alcalá entrega el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026 a Beatriz Giménez de Ory

La creadora de libros infantiles ha conseguido el reconocimiento del jurado junto con la dibujante argentina y autora de libros ilustrados Isol Misenta

Foto promocional de la escritora Beatriz Giménez de Ory

Foto promocional de la escritora Beatriz Giménez de Ory / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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Joaquín De la Aleja

La escritora Beatriz Giménez de Ory ha sido la ganadora del XXX Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026 otorgado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quien este año ha publicado Donde empieza la luz (Ediciones SM), una obra dirigida a los lectores más jóvenes y que ofrece una mirada poética a las historias y poemas del Antiguo Testamento, con ilustraciones de Anna Aparicio.

La autora es licenciada en Filología Hispánica y ha desarrollado su carrera profesional como profesora de Lengua y Literatura en centros de educación secundaria, combinando la docencia con la creación literaria. Beatriz se inició en la escritura con relatos para adultos, aunque pronto se dedicó sólo a la literatura infantil. Ha colaborado en proyectos pedagógicos y literarios, así como en diferentes iniciativas destinadas a acercar la poesía y la narrativa a los estudiantes. Una trayectoria que le ha conducido hasta este reconocimiento a las letras dedicadas al público infantil y juvenil.

Otros reconocimientos y obras clave publicadas

Pero este no ha sido el primer premio que la escritora madrileña ha recibido a lo largo de su carrera. También ha sido reconocida con galardones como el Premio Fundación Cuatrogatos, el Premio The White Ravens, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y el Premio Edebé de Literatura Infantil. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los versos del libro tonto, Bululú, Para ser pirata, Lavaba diez calcetines y otros poemas del mundo o la obra recién publicada Donde empieza la Luz.

Un homenaje a la literatura infantil iberoamericana

El jurado también ha decidido otorgar el ‘Reconocimiento al autor/a de literatura infantil y juvenil iberoamericano Cervantes Chico’, a la escritora Isol Misenta, escritora y dibujante argentina, cuya especialidad es contar historias a través del diálogo entre imágenes y textos. Al igual que Giménez de Ory, esta ilustradora también ha conseguido conquistar a diferentes jurados del panorama literario infantil y juvenil, como los que otorga la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina o el Banco del Libro de Caracas. Además, cuenta con el Premio Golden Apple y el Astrid Lindgren Memorial Award, uno de los mayores reconocimientos de la literatura mundial.

El jurado, compuesto por reconocidas personalidades del mundo de la literatura infantil y juvenil, de la cultura y las artes, así como de cargos institucionales pertenecientes al área, como la concejala delegada de Educación, Universidad, y Deportes, Lola López, quien ha querido dar la “enhorabuena a todos los premiados en esta edición tan especial en la que el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil cumple 30 años”.

En esta edición, también se ha reconocido el esfuerzo de los alumnos, padres, madres y docentes de la localidad alcalaína. Un premio con 30 ediciones a sus espaldas y que continúa reconociendo la labor tanto de grandes profesionales del género, como aquellos otros agentes que también contribuyen y participan en el desarrollo de esta forma literaria tan extendida entre las familias y los centros docentes.

Otros reconocimientos otorgados en el XXX Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026:

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