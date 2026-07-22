TIEMPO
Aviso naranja de la Aemet este miércoles en Alcalá de Henares: estas serán las horas con mayor calor en la ciudad
La ola de calor —que es la tercera en lo que va de verano— se extenderá hasta este jueves
Estamos de lleno en la tercera ola de calor en lo que va de verano, que comenzó el pasado martes y se alargará hasta este jueves, con varios puntos de la península alcanzando los 45 grados centígrados. En el caso de la Comunidad de Madrid también se encuentra en alerta este miércoles. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región apunta a un aviso naranja en las zonas Metropolitana y Henares y de Sur, Vegas y Oeste entre las 13 y las 21 horas por unas temperaturas máximas que alcanzarán los 40 °C. Los termómetros se situarán entre los 23 °C y los 38 °C en Madrid y los 17 °C y 40 °C en Alcalá de Henares.
Temperatura por horas en Alcalá de Henares: alerta desde las 13 hasta las 20 horas
Hasta las 12 horas no habrá peligro en Alcalá, aunque ya sufrirán una importante temperatura de 34 grados. Desde las 13 hasta las 20 será cuando los alcalaínos sufran un total de siete horas de un calor sofocante, con una máxima de 40 grados centígrados a las 17 horas.
Y desde las 21 los alcalaínos se podrán tomar un 'respiro', con un descenso continuado de las temperaturas, aunque será una noche calurosa en la ciudad complutense: a las 23 seguirá haciendo 31 grados, a las 03 de la madrugada 25 y a las 06 22.
El jueves Alcalá de Henares sufrirá un ligero descenso de las temperaturas con máximas de 38 grados centígrados. Habrá aviso amarillo de 13 a 20 horas, con "peligro bajo", según la Aemet. El viernes la previsión actual es de mínimas de 20 grados y máximas de 35 grados centígrados. Y, para el fin de semana, el sábado mínimas de 17 y máximas de 32, y el domingo mínimas de 15 y máximas de 32. Por lo que, en efecto, 'solo' quedan dos días de calor intenso en Alcalá de Henares. Aunque este volverá a la ciudad.
Recomendaciones de la Comunidad de Madrid frente al calor
Algunos de los consejos que dan desde la Comunidad de Madrid para estos días de calor son los siguientes:
- Hidrátese: beba agua frecuentemente.
- Refrésquese: con paños húmedos o dúchese y use aparatos de ventilación
- Protéjase: use gorras y ropa ligera y proteja su casa del sol con toldos o manteniendo las persianas bajadas.
- Especial precaución con los más vulnerables: mayores, niños pequeños, personas dependientes, embarazadas y personas polimedicadas.
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