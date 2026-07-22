Alcalá de Henares renueva Ronda Fiscal con nuevas aceras, jardineras y bancos tras una inversión de 258.000 euros

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha visitado el tramo de Ronda Fiscal, donde se desarrollaron las obras de renovación del espacio peatonal a lo largo de las ultimas semanas. La intervención ha consistidio en la mejora integral de las aceras, así como en la remodelación de las jardíneras y la instalación de nuevos bancos en Ronda Fiscal, con una inversión alrededor de los 258.000 euros.

Una renovación eficiente

La actuación ha incluido el cambio integral del pavimento de la acera, en muy mal estado, y del bordillo de enlace con la calzada, además de la instalación de nuevos bancos. La alcaldesa ha explicado que las mejoras están enfocadas en facilitar la accesibilidad peatonal y el espacio estancial, garantizando un entorno funcional y seguro tanto para vecinos como viandantes, todo esto como parte de la estrategia de renovación, "Alcalá mejora sus barrios".

Además, se ha llevado a cabo la unificación de las jardineras laterales anexas a la calzada, pasando de las diez existentes a una única estructura contínua. Se ha dispuesto con tierra vegetal, dejándolo operativo para futuras plantaciones, lo que mejora la estética de la zona. Por otro lado, en próximas instancias se continuará con una nueva fase para la renovación de las aceras hasta el Paseo de Pastrana.

Esta intervención se suma a la acción que se ejecutó el pasado verano en Ronda Fiscal, entre las calles Duquesa de Medinaceli y Gran Canal, en la que se invirtió más de 680.000 euros. El proyecto contempló el asfaltado, repintado y mejora de la seguridad vial en los entornos de los colegios. Asimismo, en la zona se ha renovado parter del vallado del paseo del río a su paso por Nueva Alcalá, por más de 90.000 euros. La actuación ha afectado a un tramo de 700 metros con sustitución y reparación del vallado de madera a través de un tratamiento antihumedad y antivandálico.

La alcaldesa ha afirmado que, para estas actuaciones, han tenido en cuenta las voces de todos los vecinos de la ciudad complutense y ha destacado que "entre todos estamos haciendo realidad el plan de regeneración más necesario y ambicioso para Alcalá de las últimas décadas".