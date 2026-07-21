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La Semana Cervantina de Alcalá busca convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional: estas son las razones

Este evento anual, que se celebra en octubre, congrega a cientos de miles de visitantes y supone un impulso económico para la ciudad

La Semana Cervantina recibe a más de 367.000 visitantes durante los cinco días de celebración

La Semana Cervantina recibe a más de 367.000 visitantes durante los cinco días de celebración / Ayuntamiento Alcalá de Henares

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

La Semana Cervantina de Alcalá de Henares da un nuevo paso para convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional. El Pleno municipal -celebrado este martes- ha aprobado impulsar la solicitud, que deberá ser tramitada por la Comunidad de Madrid ante la Secretaría de Estado de Turismo, con el objetivo de elevar el reconocimiento de uno de los grandes eventos culturales y turísticos de la ciudad.

La teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha afirmado que “24 años después de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, y 8 años después de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Semana Cervantina afronta su reto internacional como uno de los grandes acontecimientos de la Ciudad. Las actividades relacionadas con la Semana Cervantina gozan de apoyo social, ciudadano, comercial, turístico, promocional, institucional e informativo. Un modelo casi perfecto de evento a gran escala”.

Entre las razones: Cada edición congrega a cientos de miles de visitantes (300.000 visitas en los dos últimos años)

La Semana Cervantina, que se celebra cada mes de octubre en torno al aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes, el 9 de octubre, constituye el principal acontecimiento cultural y turístico de Alcalá de Henares.

Su programación reúne actividades tan emblemáticas como el Mercado Cervantino, la Lectura Popular de El Quijote, la Procesión Cívica de la Partida Bautismal de Cervantes, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, los Premios Ciudad de Alcalá o el Premio Cervantes Chico, entre muchas otras propuestas.

Cada edición congrega a cientos de miles de visitantes (300.000 visitas en los dos últimos años) y supone un importante impulso para la actividad económica, comercial y hostelera de la ciudad, además de reforzar la imagen de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y referente internacional de la figura y el legado de Miguel de Cervantes.

Torneo de Justas Medievales celebrado durante la Semana Cervantina

Torneo de Justas Medievales celebrado durante la Semana Cervantina / EPE

Es una de las fiestas más concurridas de Alcalá de Henares

“Se trata del mayor evento de Alcalá de Henares y sin duda alguna el evento más original y genuino de la ciudad de Alcalá de Henares, con el estandarte universal de Miguel de Cervantes y con el Museo Casa Natal, que es el museo más visitado de los que gestiona el gobierno regional de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado Ruiz Maldonado.

La concejala de Turismo ha recordado que “la Semana Cervantina es la acción con mayor incidencia en cuanto a número de turistas, reservas hoteleras, restaurantes. La Semana Cervantina es el gran evento cultural y turístico no solo en Alcalá, sino en el conjunto de todas las ciudades que componen el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”.

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Ruiz Maldonado ha subrayado la excepcionalidad de este evento. “No existe una manifestación cultural, turística y de ocio en España que reúna los valores de Cervantes y plasme un modelo cultural, de ocio, turístico y comercial de esa magnitud. Alcalá logra cada año con la Semana Cervantina, una ventana a España y al mundo”, ha afirmado.

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