El nuevo colirio que se fabricará en Alcalá y promete simplificar la recuperación tras una operación de cataratas

El Ministerio de Sanidad ha emitido una resolución favorable de financiación y precio para el colirio en emulsión de clobetasol (0,5 mg/ml) en envases unidosis, registrado por la compañía Grupo Farmacéutico Salvat y que está indicado para el tratamiento de la inflamación postoperatoria tras la cirugía de cataratas.

En concreto, este es el primer corticosteroide ocular formulado en nanoemulsión, medicamento que estará disponible en la próxima actualización del nomenclátor, a partir del próximo 1 de agosto. Todo, según este laboratorio, en un momento "clave" de transformación para impulsar el "crecimiento rentable", por lo que ha asegurado que se refuerza su "posicionamiento diferencial en Oftalmología".

Esta decisión "es un claro exponente de la nueva etapa que estamos construyendo en Grupo Farmacéutico Salvat", ha indicado su consejero delegado, Jordi Muntañola, quien ha añadido que la "ambición" es alcanzar el reconocimiento a nivel global por la capacidad "para desarrollar biotecnología oftálmica de alto valor". Todo ello "aportando a la práctica clínica soluciones que mejoren el día a día de pacientes y oftalmólogos", ha explicado, para agregar que esta innovación ayudará a acelerar la internacionalización en nuevos mercados.

Como contexto, esta entidad ha recordado que cada año se realizan más de 450.000 intervenciones de cataratas en España, lo que convierte esta cirugía en una de las más frecuentes del sistema sanitario. La misma es un procedimiento seguro en el que el adecuado control de la inflamación postoperatoria es fundamental para favorecer la recuperación visual y minimizar el riesgo de complicaciones.

Al respecto, ha destacado que la terapia en cuestión incorpora la tecnología patentada 'IMPACT-SVT', una nanoemulsión transparente 'oil-in-water' con un tamaño de gota inferior a 30 nanómetros diseñada para favorecer la distribución uniforme del principio activo sobre la superficie ocular y optimizar su biodisponibilidad. Junto a ello, ha puesto en calor que esta se va a producir de manera íntegra en las instalaciones de Pharmaloop, en el municipio madrileño de Alcalá de Henares.

Control de la inflamación desde el tercer día de la operación

En cuanto a la justificación de la medida tomada por Sanidad, desde el Grupo Farmacéutico Salvat han expuesto los resultados de los estudios en Fase 3 'CLOSE-1' y 'CLOSE-2', ensayos multicéntricos, aleatorizados y doble ciego que evaluaron la eficacia y seguridad del propionato de clobetasol al 0,05 por ciento frente a placebo en pacientes sometidos a cirugía de cataratas. En los mismos, este fármaco ha obtenido una reducción de la inflamación en el 37,8 por ciento de los pacientes.

Estos datos "confirman que clobetasol ofrece un control de la inflamación rápido y eficaz desde el tercer día del postoperatorio", han continuado, para añadir que "muestran que, además de prevenir las complicaciones inflamatorias asociadas a la intervención, la terapia presenta un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad".

También, han manifestado que este medicamento "supone un cambio de paradigma en el manejo práctico de los pacientes adultos al ofrecer una pauta simplificada y cómoda -una gota cada seis horas durante 14 días sin necesidad de reducción progresiva de la dosis-".

"Trabajar en la simplificación de los tratamientos postoperatorios es un aspecto clave para mejorar la adherencia y facilitar el seguimiento clínico, así como reducir el impacto medioambiental", ha declarado, en este sentido, el miembro de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva (ESCRS, por sus siglas en inglés), el doctor José Luis Güell, quien ha asegurado que "disponer de nuevas opciones terapéuticas con estas características supone un avance para la práctica asistencial".