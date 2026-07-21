Adiós a Juan Sanz Ballesteros, el hombre que descubrió el Corral de Comedias de Alcalá con tan solo 18 años

Alcalá de Henares no se puede concebir sin el Corral de Comedias, uno de los principales espacios culturales de la ciudad. Y su descubridor —y recuperador— fue Juan Sanz Ballesteros (Alcalá de Henares, 1961), que falleció de forma repentina el pasado lunes. Desde el Ayuntamiento publicaron su pésame en las redes sociales para el que fue "una figura clave para comprender y preservar uno de los grandes símbolos de Alcalá".

Fue escenógrafo, investigador teatral, figurinista, diseñador de iluminación y director de escena. Siempre tuvo clara su vocación: el teatro. Y ello le hizo tener desde bien pronto un sentimiento especial por descubrir aquellos lugares donde hacían teatro nuestros antepasados. Esto fue lo que le hizo ser un fiel seguidor del Corral de Comedias alcalaíno. Este espacio lo descubrió con solo 18 años, cuando era un estudiante del grado de Historia, junto a otros dos compañeros gracias a un trabajo académico.

Fue tal el hallazgo que desató el interés de cientos de medios de comunicación y administraciones públicas. El acontecimiento fue tan relevante que Juan decidió abandonar la carrera cuando se encontraba en el tercer año para centrarse en el ámbito teatral. Y gracias a su trabajo este espacio volvió a abrir en 2005 para una nueva etapa como espacio teatral de programación permanente.

Durante su carrera ha sido uno de los escenógrafos españoles más reconocidos y premiados. Ha participado en numerosas investigaciones de prestigio como la recuperación de la tecnología teatral barroca.

En el ámbito de la dramaturgia clásica el papel de Sanz tuvo como principal objetivo recuperar textos desconocidos para la gran mayoría como géneros propios de la escena española del Barroco. Algunas de las obras en las que ha trabajado como escenógrafo, figurinista o iluminador son: La Strada, Invernadero, El paraíso de los niños, Marina o Gloria y peluca.

Hoy Alcalá disfruta de un prestigioso Corral de Comedias

Actualmente este espacio descubierto por Sanz Ballesteros funciona como un espacio vivo de artes escénicas. Se pueden disfrutar de visitas teatralizadas, representaciuones del Siglo de Oro, obras de teatro contemporáneo y zarzuelas.

Las próximas obras de las que podrán disfrutar los alcalaínos en este espacio serán:

Errantes, de Laura Garmo y Nacho León, el 18 y 19 de septiembre

Los tiempos que vivimos, de Bertolt Brecht, 25 y 26 de septiembre

Prometeo, bufón y mártir, de Marco Zoppello, 2 y 3 de octubre

La gitanilla. A partir de la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, del 9 al 18 de octubre.

Alcalá de Henares y su teatro nunca le olvidarán. Hoy disfrutan en el Corral gracias a su persona e interés por la cultura alcalaína.