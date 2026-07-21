Alcalá de Henares afronta una jornada de 40 grados con aviso amarillo por altas temperaturas

El día de hoy se prevé que sea especialmente caluroso en Alcalá de Henares, una jornada donde los termómetros llegarán a alcanzar o, incluso superar, los 40 grados de temperatura en la ciudad complutense. Una previsión que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar el aviso amarillo en el territorio.

Tras un fin de semana donde el mercurio no superó los 38 grados de máxima, una nueva ola de calor asolará el interior peninsular, donde las altas temperaturas se sentirán de forma intensa en esta localidad madrileña, llegando a su punto más álgido durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 17:00 horas, será en este intervalo del día cuando el calor alcance su cota máxima: 40 grados centígrados.

Hasta 25 grados de diferencia entre el día y la noche

En cuanto a las marcas mínimas, se espera que durante la noche los termómetros desciendan hasta los 15 grados centígrados. Tras un día de sol abrasador e intenso calor, los alcalaínos podrán conciliar el sueño mucho mejor que en otras zonas peninsulares, como por ejemplo, Toledo, donde las temperaturas no descenderán por debajo de los 25 grados durante la noche.

La nubosidad para esta jornada será escasa o nula, por lo que se espera que predomine un ambiente seco y ninguna previsión en relación a precipitaciones o tormentas. También se esperan rachas de viento suaves, con ráfagas que apenas superen los 20 km/h durante el día; durante la noche se prevén vientos moderados que puedan llegar a alcanzar los 50 km/h.

Otro de los datos meteorológicos a tener en cuenta para la jornada de hoy, es el nivel de emisión de radiación solar UVA, UVB, UVC, que se espera que llegue a nivel 10 (muy alto), por lo que las autoridades climatológicas aconsejan que las personas no se expongan a la luz solar directa con el fin de evitar riesgos importantes para la salud.