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Alcalá destina 30.000 euros a una nueva talla de Jesús Resucitado que será de propiedad municipal

El concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha dado a conocer una de las cuestiones actuales más controvertidas entre la comunidad cofrade local

Cristo Resucitado en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Cristo Resucitado en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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Joaquín De la Aleja

El pasado 27 de febrero, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la financiación de una nueva talla para la Hermandad de la Resurrección de la localidad. La cuantía de fondos públicos destinados a esta iniciativa asciende a los 30.000 euros, aunque aún se desconoce el coste exacto que conllevará la elaboración de la nueva imagen, pero sí su ejecutor: el imaginero sevillano, Rafael Martín Hernández. Lo que también se ha dado a conocer por parte del Consistorio alcalaíno, es que la nueva talla del Jesús Resucitado será propiedad del Ayuntamiento.  

Una cuestión que divide a las cofradías

Así lo ha confirmado en el pleno municipal de este martes el concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, tras la elevación a debate público de la financiación de la nueva imagen. La cuestión ha suscitado polémica desde sus orígenes, generando revuelo entre las diferentes hermandades del municipio en relación tanto a la propiedad de la nueva talla como los criterios de elaboración de la misma, que despertaron distintas sensibilidades entre la comunidad cofrade alcalaína.

Ahora, tras desvelarse a quien pertenecerá el nuevo Jesús Resucitado, las hermandades complutenses se cuestionan por qué el Ayuntamiento de la localidad financia una imagen a unas hermandades y a otras no.  

La incertidumbre sigue preocupando a la Hermandad del Resucitado

Desde las distintas cofradías y hermandades, señalan que aún quedan muchos flecos sueltos pendientes de respuesta, como el proceso de contratación para la elaboración de la talla, aún sin concretar. Según Saldaña, las hermandades han sido informadas en todo momento de los diferentes procedimientos llevados a cabo desde el Ayuntamiento y, cuando se sigan procediendo avances, también de explicarán todos los detalles.    

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De todas formas, esta iniciativa impulsada a través de la concejalía de Patrimonio Histórico, y que ya ha resuelto todas las dudas sobre la titularidad del nuevo Jesús Resucitado, aún no se ha desvelado como se articulará la posible cesión de la imagen a la Hermandad del Resucitado para que procesione en Semana Santa. Uno de los temas de mayor preocupación para los integrantes de la hermandad.   

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