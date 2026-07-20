Más de 7.500 personas vivieron la final del Mundial en la Plaza de Cervantes de Alcalá: búscate en las fotos

Más de 7.500 personas se reunieron este domingo en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares para seguir la final del Mundial en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento junto a la Capilla del Oidor y mostrar su apoyo a la selección española.

La Unidad de Drones de la Policía Local contabilizó 7.534 asistentes durante el segundo tiempo de la prórroga, momento de mayor afluencia de una jornada que volvió a convertir el corazón de Alcalá en el escenario de una gran celebración colectiva.

La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha agradecido “a los miles de alcalaínos que se reunieron en la Plaza de Cervantes su participación, su apoyo incondicional a nuestra selección y, especialmente, el comportamiento ejemplar que mantuvieron durante toda la jornada”.

“Alcalá ha vuelto a demostrar que sabe disfrutar unida de las grandes ocasiones. Familias, jóvenes y aficionados de todas las edades compartieron una noche llena de emoción y convivencia, sin que se produjeran hechos reseñables”, ha destacado Piquet.

La alcaldesa también ha trasladado su agradecimiento “a todos los profesionales y voluntarios que hicieron posible el evento y trabajaron para que miles de personas pudieran disfrutarlo con seguridad”.

Un amplio dispositivo de seguridad y emergencias

Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, la Concejalía de Seguridad desplegó un dispositivo especial integrado por 26 agentes de la Policía Local y 15 voluntarios de Protección Civil.

El operativo contó, además, con una ambulancia de soporte vital básico, un hospital de campaña y la Unidad de Drones, encargada de reforzar las tareas de vigilancia, control del recinto y seguimiento de la afluencia de público.

Protección Civil realizó un total de 62 atenciones sanitarias de carácter leve, principalmente por golpes de calor y algún pequeño corte provocado por cristales. No se registraron incidencias de gravedad.

El dispositivo preventivo incluyó también el vallado de las principales fuentes de la ciudad en las que podían producirse celebraciones, con el objetivo de proteger a las personas y preservar el patrimonio urbano.

Cerca de 2.000 kilos de residuos retirados

El dispositivo especial de limpieza actuó tanto antes como inmediatamente después del encuentro para acondicionar la Plaza de Cervantes y su entorno. Los operarios retiraron cerca de 2.000 kilogramos de residuos y trabajaron durante la noche para recuperar la normalidad y devolver el centro de la ciudad a su estado habitual en el menor tiempo posible.