Alcalá de Henares celebra sus Fiestas Patronales de los Santos Niños con más música y actividades para todos

La urbe complutense celebrará del 3 al 9 de agosto las Fiestas Patronales en honor a los Santos Niños Justo y Pastor con una programación que combina tradición, cultura, ocio familiar y música, manteniendo el centro histórico como escenario principal de las celebraciones. Los concejales de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, y del Distrito I, Víctor Cobo, han presentado este viernes las principales novedades del programa en una edición que amplía la oferta de actividades y refuerza la presencia de artistas locales.

El programa dará comienzo el 3 de agosto con la inauguración de la exposición de pintura y escultura Pincel y Cincel, una conferencia del cronista oficial de la ciudad, Vicente Sánchez Mólto y la celebración de la Santa Misa. Al día siguiente, el 4 de agosto tendrá lugar el pregón, que este año estará a cargo de Gema García Merino, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Val, aparte de la tradicional ofrenda floral a los Patronos y el concierto de Chanzo.

El programa incluye propuestas para todos los públicos, con parques infantiles, juegos tradicionales, tragaldabas, talleres familiares, cuentacuentos, juegos de agua, magia y fiestas de espuma, además de visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico y cultural de Alcalá de Henares. Cabe destacar que la música también será protagonista durante toda la semana con un mayor número de conciertos que en ediciones anteriores, como las actuaciones de los alcalaínos Chanzo, Naif Band y Luis de Diego con su espectáculo Poprumbeando, además de Metrolé, Metropop, la orquesta Stigma, la orquesta Marlen, así como sesiones de DJs locales que pondrán el broche a las noches festivas en la Plaza de Cervantes.

No obstante, la programación no deja de lado sus citas más tradicionales y con mayor expectativa, como el traslado de las reliquias de los Santos Niños, la misa solemne y la procesión el 6 de agosto, presidida por el obispo complutense Antonio Prieto, el desfile de la comparsa de Gigantes, el XLIV Trofeo de Natación Santos Niños, el torneo de ajedrez y diversas actividades solidarias, entre ellas los repartos benéficos de migas y paella a favor de la Beca de San Diego.

En el desarrollo de la presentación, se ha aplaudido el esfuerzo hecho por mantener el protagonismo en los alrededores de la Plaza de los Santos Niños pese a las obras. En este sentido, la mayor parte de la programación continuará celebrándose en el entorno de la plaza y de la Catedral, mientras que los conciertos y las principales actuaciones musicales se ubicarán en la Plaza de Cervantes, un espacio con mayor capacidad que permitirá acoger a un público numeroso.

El programa completo de las Fiestas de los Santos Niños:

Lunes 3 de agosto

Exposición "Pincel y Cincel"

inauguración: 3 de agosto a las 20:30 horas

desde el 4 al 16 de agosto - 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas

Lugar: Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes, C/Navarro y Ledesma 1 y 3

"Justo y Pastor": Origen de una ciudad"

18:30 horas

Conferencia a cargo de M. Vicente Sánchez Moltó, Cronista oficial de Alcalá de Henares.

Salón de actos "Capuchinos" C/Santiago 20.

Santa Misa ofrecida en sufragio de las almas de los difuntos de la diócesis de Alcalá de Henares

19:30 horas en Catedral Magistral.

Martes 4 de agosto

Visita guiada Civitas Dei.

Plazas limitadas hasta completar aforo

10:00 horas.

XLIV Trofeo de natación Santos Niños (Parque O´donnell)

Piscina Municipal de verano.

Evento Gratuito, 17:30 horas.

Traslado del arca con las reliquias de los santos niños al altar mayor

Ofrenda floral a los patronos en Catedral Mágica

19:30 horas.

Pregón a cargo de Gema García Merino, Presidenta de la Cofradía de Nuestra señora la virgen del Val (Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares)

Entrada libre hasta completar aforo

21:00 horas

Concierto de Chanzo

Plaza de Cervantes

22:30 horas.

Miércoles 5 de agosto

Visita guiada Alcalá y San Ignacio de Loyola (Capilla del Oidor, Plaza de Cervantes).

Plazas Limitadas, hasta completar aforo.

10:00 horas.

Tragaldabas y juegos desenchufados (C/San Juan)

11:00 a 14:00 horas.

Parque Infantil con hinchables (Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6)

11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas.

Fiesta de la Espuma (Plaza de Palacio)

13:00 horas.

Totemcamp presenta "Zarpando sin Rumbo" (Plaza de Palacio)

18:30 horas.

Misa en Rito Hispano-Mozárabe (Catedral Magistral)

19:30 horas.

Baile con la orquesta Stigma (Plaza de Cervantes)

21:00 - 01:00 horas - Sesión Pablo Fdez

Jueves 6 de agosto

Desfile de la Comparsa de Gigantes (Inicio en la Plaza de Santos Niños, recorrido por el Casco Histórico y finaliza en Plaza Palacio)

11:00 a 13:00 horas.

Tragaldabas y juegos desenchufados (C/ San Juan)

11:30 a 14:00 horas.

Parque infantil con hinchables (Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6)

11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas.

Taller infantil en familia para corresponsabilidad (Plaza de Palacio).

11:00 a 14:00 horas.

Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum (Camino del Juncal s/n o por la calle Antonio Suárez)

12:00 horas, aprox. 45 minutos.

Fiesta de la espuma (Plaza de Cervantes)

13:00 horas.

Soñando con Claudia con Rafaela Nieves: Cuentacuentos (Plaza de Palacio)

18:30 horas.

Misa Solemne

19:30 horas.

Después continúa con, la Pro­cesión de los Santos Niños por las calles del centro de Alcalá. Recorrido: Catedral Magistral, Plaza de los Santos Niños, C/ Mayor, Plaza Cervantes (Lado soportales) C/ Santa Úrsula, C/ Escritorios, Plaza de los Santos Niños, Catedral Magistral.

Concierto Poprumbeando (Plaza de Cervantes)

22:30 horas.

Viernes 7 de agosto

Tragaldabas y juegos desenchufados (C/ San Juan )

) 11:30 a 14:00 horas.

Parque infantil con hinchables (Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6)

11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas.

Family Colors: Actividad a cargo de la Escuela de Danza Crean Oh! (Plaza de Palacio)

11:00 horas.

Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum (Camino del Juncal s/n o por la calle Antonio Suárez)

12:00 horas, aprox.45 minutos.

Fiesta de la espuma (Plaza de Cervantes)

13:00 horas.

Actividades infantiles:Desafío sensorial, a cargo de la Peña "Los reincidentes" los participantes identifican objetos por medio de sus sentidos con límite de tiempo. (Plaza de Palacio)

19:00 horas.

Baile con la Orquesta Marlen (Plaza de Cervantes)

21:00 - 01:00 al finalizar sesión de DJ Demon

Sábado 8 de agosto

Tragaldabas y juegos desenchufados (C/ San Juan)

11:30 a 14:00 horas.

Parque infantil con hinchables (Huerto de los Leones, C/ Empecinado 6)

11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas.

Pasacalles por el casco histórico (Inicio en la Plaza de Cervantes, recorrido por el casco histórico, finaliza en Plaza de Cervantes)

11:00 horas.

Actuación de magia a cargo de Morfeo (Plaza de Palacio)

12:00 horas.

Visita guiada al antiquarium de la ciudad romana de complutum (Camino del Juncal s/n o por la calle Antonio Suárez)

12:00 horas, aprox. 5 minutos.

Reparto de Migas Benéficas - a beneficio de la Beca de San Diego (Jardín de las Palabras, Huerto de los Leones, C/ Empecinado, 6)

12:30 horas.

Fiesta de la Espuma (Plaza de Palacio).

13:00 horas.

Juegos de Agua y Juegos a lo Grande (Plaza de Palacio)

18:30 a 20:30 horas.

Concierto de Metrolé. (Plaza de Cervantes)

21:00 horas.

Domingo 9 de agosto