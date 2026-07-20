Alcalá se prepara para vivir dos noches de cultura y patrimonio con una nueva edición de Las Noches del Patrimonio

La urbe complutense se prepara para festejar los días 11 y 12 de septiembre una nueva edición de Las Noches del Patrimonio, el gran encuentro cultural impulsado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que cada año invita a descubrir los cascos históricos de estas ciudades. La edición 2026 incorpora además un cambio de formato y de denominación, ya que el programa cultural pasa a llamarse Las Noches del Patrimonio y amplía su celebración a dos jornadas.

La propuesta cultural, que nació en 2018 coincidiendo con el 25º aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, mantiene su apuesta por acercar el Patrimonio Mundial a vecinos y visitantes a través de la cultura de propuestas abiertas a todos los públicos. Todas las actividades que incluye el programa son gratuitas con el objetivo de convertir los espacios históricos en lugares de encuentro, participación y creación contemporánea. En Alcalá, la programación prevista combinará la apertura y puesta en valor de espacios patrimoniales con actividades culturales y propuestas artísticas. Entre los principales atractivos desarrollados por la organización, se encuentran los conciertos internacionales de violín y guitarra que tendrán lugar en la Capilla de San Ildefonso, además de talleres de artesanía y actividades relacionadas con la danza tradicional.

La programación de la ciudad se integra en los tres grandes ejes que estructuran esta nueva edición: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio. El primero permite acceder a monumentos y lugares históricos en horario nocturno; el segundo plantea actividades participativas y propuestas culturales vinculadas a cada ciudad; y el tercero lleva la creación contemporánea a espacios patrimoniales mediante espectáculos concebidos específicamente para ellos.

Recorridos nocturnos por la Torre de Santa María y la Casa Natal de Cervantes

Dentro de Abierto Patrimonio, Alcalá de Henares contará con la apertura excepcional de algunos de sus espacios más representativos. El dosier de la programación incluye entre los lugares disponibles para su visita durante esta edición la Torre de Santa María y la Casa Natal de Cervantes, dos enclaves de especial relevancia dentro del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. La propuesta permitirá acercarse a estos espacios en un horario diferente al habitual y descubrir el patrimonio complutense desde una nueva perspectiva. La apertura nocturna de monumentos constituye uno de los principales atractivos de una iniciativa que busca que vecinos y turistas redescubran lugares conocidos y, al mismo tiempo, se acerquen a otros espacios que habitualmente no forman parte de los recorridos culturales convencionales.

Arte y cultura en la urbe complutense

El programa Vive Patrimonio tendrá también protagonismo en Alcalá con una programación que pretende implicar directamente a la ciudadanía. Entre las propuestas anunciadas figuran talleres de artesanía y danza tradicional, actividades que permitirán poner en valor el patrimonio inmaterial y las tradiciones vinculadas a la ciudad. Uno de los eventos estelares de la programación alcaína llegará de la mano de Escena patrimonio, el festival internacional de danza y arte vivas que se desarrolla dentro de Las Noches del Patrimonio, asimismo, el histórico Corral de Comedias será el escenario el 12 de septiembre de una propuesta de la compañía CienfuegoDanza, que presentará una versión site-specific de su creación "Emigradas", concebida para dialogar con las características arquitectónicas y la historia del emblemático teatro alcaíno.

A estas iniciativas se añadirán los conciertos internacionales de violín y guitarra en la Capilla de San Ildefonso, que llevarán la música a uno de los espacios históricos más singulares de Alcalá de Henares. De esta manera, la programación apuesta por utilizar los propios monumentos y edificios históricos como escenarios de actividades culturales, reforzando el vínculo entre patrimonio y creación artística.

Una propuesta accesible para reencontrarse con Alcalá

Las Noches del Patrimonio mantienen su carácter gratuito e inclusivo, con el objetivo de eliminar las barreras económicas y facilitar la participación de vecinos y visitantes de todas las edades. La organización destacan además la incorporación de espacios accesibles y materiales de lectura fácil para favorecer la participación de un público más amplio. La edición 2026 supondrá, además, una nueva etapa para este proyecto cultural. Tras ocho años bajo la denominación de La Noche del Patrimonio, el programa se transforma en Las Noches del Patrimonio, ampliando su desarrollo a dos fines de semana, aunque Alcalá de Henares celebrará sus actividades los días 11 y 12 de septiembre, junto a otras trece Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

La programación difundida hasta el momento constituye un primer avance y se completará en las próximas semanas con nuevas actividades y espacios. En el caso de Alcalá, la combinación de visitas nocturnas, música, artesanía, tradición y danza contemporánea volverá a convertir el patrimonio complutense en protagonista de una cita que busca evidenciar que los monumentos y centros históricos no son únicamente espacios que conservar, sino lugares vivos donde crear, compartir y construir cultura.