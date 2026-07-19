Alcalá de Henares liderará la promoción del patrimonio histórico español como Vicepresidencia Tercera del GCPHE

Alcalá de Henares ha asumido la Vicepresidencia Tercera del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) tras su primera Asamblea General, celebrada este fin de semana en Tarragona, un hecho que la alcaldesa, Judith Piquet, ha afirmado que supone un "orgullo" y una "responsabilidad".

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, tras la reunión, Piquet ha reafirmado el compromiso del municipio con la defensa y promoción del patrimonio histórico español, en una cita en la que se han abordado las principales líneas estratégicas que marcarán la acción del GCPHE durante los próximos doce meses.

La Presidencia del Grupo fue asumida a principios de este mes por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñales, un cargo que ha asegurado que intentará llevar a "cotas de excelencia" durante este año, por lo que ha prometido su trabajo "en pro de dar a conocer mejor estas ciudades, compartir experiencias y conseguir mejoras".

En este sentido, Piquet ha explicado que durante la Asamblea se ha dado continuidad al desempeño desarrollado en los últimos años, reforzando la proyección internacional del GCPHE y avanzando en una estrategia conjunta para atraer un turismo de mayor calidad.

"Seguimos trabajando para reforzar la presencia internacional de nuestro Grupo y en una nueva estrategia de comunicación que nos permita atraer un turismo de calidad, no solo en cantidad", ha indicado.

Entre los acuerdos abordados durante la reunión destaca el desarrollo de una nueva herramienta que permitirá conocer con mayor precisión el comportamiento de los visitantes en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, analizando indicadores como el número de turistas, su estancia media, el gasto que realizan y su procedencia.

Asimismo, la Asamblea ha abierto el proceso para la presentación de candidaturas a los Premios Ciudades Patrimonio de la Humanidad, cuya entrega tendrá lugar a finales de año, una iniciativa que pone en valor el compromiso con la conservación y difusión del patrimonio histórico.

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Piquet ha concluido reafirmando el compromiso de Alcalá de Henares con el trabajo conjunto de las 15 ciudades que integran el Grupo, insistiendo en que el "objetivo común" de las mismas consiste en "preservar" su legado, "proteger" su patrimonio y "seguir proyectándolo al mundo".