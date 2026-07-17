LIMPIEZA
Alcalá reforzará este domingo su limpieza después de la final del Mundial: se colocarán 20 papeleras, y trabajarán 16 operarios y 4 vehículos
Desde el Ayuntamiento han colocado una pantalla gigante en el centro de la ciudad para que todos puedan disfrutar del partido frente a Argentina
Juan Luis Martín
Alcalá de Henares vivirá la gran final de este domingo desde la Plaza de Cervantes. El Ayuntamiento ha colocado una pantalla gigante para que todos los alcalaínos disfruten del último partido del Mundial, en el que la Selección Española puede conseguir su segunda estrella.
Con motivo de todo ello desde el consistorio han preparado un dispositivo especial de limpieza, con el objetivo de garantizar que el espacio permanezca en las mejores condiciones tanto durante la celebración del evento como una vez finalizado.
Se van a colocar 20 papeleras de 80 litros
Con carácter preventivo, el Consistorio ha reforzado la dotación de mobiliario para la recogida de residuos con la instalación de 20 papeleras de 80 litros y 12 contenedores de carga trasera, distribuidos por la zona este de la Plaza de Cervantes, donde se prevé una mayor afluencia de asistentes.
El operativo se pondrá en marcha una vez termine el encuentro, entre las 23:30 y las 00:00 horas. Estará formado por 16 operarios y cuatro vehículos, que permitirá realizar una limpieza intensiva del entorno en el menor tiempo posible.
El dispositivo estará integrado por dos equipos de barrido mixto, compuestos por una barredora con conductor y un operario equipado con sopladora; una brigada de limpieza, formada por un vehículo con conductor y un operario; un equipo de recogida de carga trasera, con un conductor y un operario; y ocho operarios de repaso y apoyo, encargados de completar las labores de limpieza en toda la zona.
El concejal de Medio Ambiente y Limpieza Vicente Pérez ha animado a todos a disfrutar con responsabilidad, ha solicitado la colaboración ciudadana para dejar la Plaza en las mejores condiciones y ha querido "agradecer al Servicio de Limpieza Viaria y al personal de la empresa Valoriza la disponibilidad y ayuda en el evento en horario nocturno en un evento tan importante para todos como es la final de la Copa del Mundo".
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