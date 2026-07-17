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El diácono Néstor Carrillo se despide de Alcalá de Henares antes de ser ordenado sacerdote en Panamá

La Diócesis de Alcalá dedicó una entrevista al futuro sacerdote antes de su viaje a Panamá

Néstor Noel Castillo González, Colegio San Gabriel, Alcalá de Henares

Néstor Noel Castillo González, Colegio San Gabriel, Alcalá de Henares / Diócesis de Álcala de Henares

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Alejandro López Marclay

La Diócesis de Alcalá de Henares, despide al profesor Néstor Noel Carrillo González, diácono de la iglesia católica y religioso pasionista, Oriundo de Panamá, y en actual servicio pastoral, trabaja como profesor de religión en el Colegio San Gabriel, centro educativo pasionista fundado hace 58 años en Alcalá de Henares.

Antes de arribar en la urbe complutense, Néstor llevó a cabo misiones en lugares como la Selva Amazónica del Perú, en Ecuador o El Salvador; desarrolló su formación de postulantado en Panamá y sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ulteriormente hizo su noviciado en Daimiel, Ciudad Real, a donde arribó en 2019; realizando estudios teológicos en la Universidad San Buenaventura, en Bogotá, Colombia.

En Septiembre de 2023 fue ordenado diácono en el Colegio San Gabriel, por el Monseñor Antonio Prieto Lucena, Obispo de la Diócesis de Alcalá. El próximo 25 de julio será ordenado sacerdote en Panamá por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. Antes de emprender el viaje a su pais natal, la diócesis, dedico una entrevista al futuro sacerdote en la que relata sus experiencias en el proceso de discernimiento vocacional.

La fe se cultiva y se vive en la experiencia familiar

Néstor reveló que su acercamiento a Dios fue secuencial, pues "la fe se cultiva y se vive en la experiencia familiar"; de hecho, desde que tiene conciencia, ha asistido con su familia a la Eucarístia. Su familia lo ha integrado en el mundo religioso de manera gradual. En sus palabras: "creo que es un gran comienzo, un gran paso, la semillita de la fe y de la vocación". Gracias a su entorno familiar, el futuro sacerdote hizo su Primera Comunión y comenzo su prepraración para la Confirmación; sin embargo, el diácono afirma que no fue hasta que recibió este último sacramento en Panamá cuando despertó en él, el deseo de dedicar su vida a Dios por Medio de la Congregación Pasionista.

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El futuro sacerdote, afirma que el Colegio San Gabriel es "la cuna en la cual muchos chicos y jóvenes de Alcalá han pasado. Hemos tratado, nosotros como religiosos, de transmitir con amor el carisma de la congregación. Pero también transmitir los valores humanos". Asimismo destacó la importancia de que los jóvenes pongan en práctica estos valores en sociedad, por medio de sus actitudes y la manera de expresarse, revelando que "cada chico que sale del colegio se nota que es del Colegio San Gabriel, por esos valores que le hemos transmitido. Y lo hemos hecho con servicio, con amor total, como esa ofrenda que nosotros hacemos a la diócesis y hacia estas tierras".

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