Arrancan las obras de Núñez de Guzmán en Alcalá: una renovación esperada por los vecinos del Distrito II

La calle Núñez de Guzmán comienza por fin su transformación. Tras casi dos años desde que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunciara el proyecto, las máquinas ya trabajan en una de las actuaciones urbanísticas más esperadas por los vecinos del Distrito II. La intervención permitirá renovar de forma integral uno de los principales ejes del barrio de Puerta de Madrid, una vía que presentaba importantes desperfectos tanto en la calzada como en las aceras y cuyo estado había sido objeto de numerosas reclamaciones vecinales.

En total, la actuación cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros que tiene como misión mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el aparcamiento de uno de los principales ejes del barrio de Puerta de Madrid. Los trabajos permitirán renovar completamente el asfaltado, muy deteriorado, mejorar las condiciones de seguridad vial y sustituir el acerado norte de la calle, además de adaptar todos los pasos de peatones de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Así serán las obras de la calle Núñez de Guzmán

En total, las obras abarcan una superficie aproximada de 36.660 metros cuadrados, de los que 22.725 metros cuadrados corresponden al nuevo firme asfáltico. La renovación del pavimento afectará al tramo comprendido entre la glorieta con la calle Alfonso de Alcalá, en la zona oeste, y la rotonda de Jesús Rodríguez Magro, en la zona este, lo que supone más de 800 metros de longitud. El reasfaltado alcanzará también el fondo de saco situado al norte de la vía, cuyo firme presenta importantes deterioros.

Las obras de la calle Núñez de Guzmán abarcan una superficie aproximada de 36.660 metros cuadrados / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Otra de las cuestiones importantes de estos trabajos será mejorar el estacionamiento. Para ello, el proyecto reorganiza la sección de la calzada para incorporar una banda de aparcamiento en línea junto al bulevar, dejando una franja de seguridad de 50 centímetros que facilitará las maniobras de entrada y salida de los vehículos.

El aparcamiento, otra de las cuestiones a mejorar

Además, se crearán 14 nuevas plazas de aparcamiento distribuidas junto a las calles San Fructuoso, San Ildefonso y San Asturio Serrano, así como en las proximidades de las Galerías León.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha visitado este jueves el inicio de las obras. Ha estado acompañada por el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Gustavo Severien; la teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Cristina Alcañiz; y la vicepresidenta de la Junta Municipal del Distrito II y concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel.

Piquet ha destacado que “hoy damos un paso muy importante para el barrio de Puerta de Madrid con el inicio de una obra largamente esperada por los vecinos. Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de llevar las inversiones donde más se necesitan y de mejorar la calidad de vida de los alcalaínos barrio a barrio”.

Además de mejorar la movilidad diaria de los vecinos, "reforzamos la conexión entre el barrio de Puerta de Madrid, el Centro Histórico y el yacimiento arqueológico de Complutum, dos espacios esenciales del patrimonio complutense”, explicó la edil.