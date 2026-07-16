PATRIMONIO CULTURAL
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares destinará 30.000 euros para la nueva talla de Jesús Resucitado
Aún no se ha desvelado si la nueva imagen será cedida a la Hermandad de la Resurrección para que procesione en Semana Santa
Joaquín De la Aleja
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se hará cargo de la financiación de la nueva talla de Jesús Resucitado, tal y como quedó aprobado en la Junta de Gobierno del 27 de febrero. La gestión se realizará a través de una licitación cuyo presupuesto alcanzará los 30.000 euros de fondos públicos. Una iniciativa impulsada a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico del municipio y que aún está pendiente de salir a concurso.
De este modo, se aclaran todas aquellas dudas sobre el procedimiento a seguir por parte del ayuntamiento para el diseño y elaboración de la nueva imagen. El asunto, que ha generado un importante revuelo entre las diferentes hermandades de la localidad, todavía no ha desvelado si la nueva talla se adjudicará en propiedad a la Hermandad de la Resurrección para que procesione en Semana Santa o se quedará al resguardo del Consistorio Municipal en alguna de sus dependencias. De cualquier forma, aún no se publicado la forma de contratación ni la cuantía económica exacta del coste de la elaboración del nuevo Resucitado, ni tampoco se ha publicado ninguna adjudicación.
Polémicas en torno a la forma de financiación
Aparte de la polémica que esta iniciativa ha provocado entre los miembros de la oposición del Consistorio Municipal, también ha afectado al clima de opinión entre diferentes sectores de la comunidad cofrade de la localidad, ya que, desde el inicio, cuando el Ayuntamiento anunció esta medida, se suscitaron distintas sensibilidades en torno a la elaboración de la nueva imagen y, sobre todo, en cuanto a la forma en que debía financiarse.
Desde el Ejecutivo Municipal no han hecho ninguna declaración que arroje algo más de luz sobre el asunto, salvo la pasada intervención de la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, en radio SER Henares, donde aseguraba que "todas las polémicas del seno cofrade deberían quedarse en el seno cofrade".
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