Las obras del colector de Vía Complutense de Alcalá avanzan para acabar con las inundaciones en Torrelaguna

Las obras de renovación del colector que discurre entre la Vía Complutense y las calles Daoiz, Velarde y Torrelaguna hasta el cruce con Márques de Santillana, a la entrada del paso subterraneo, avanzan con buen ritmo acorde a los plazos previstos. Se trata de una actuación estratégica incluida en el plan de modernización de la red de saneamiento de la ciudad y que cuenta con una inversión cercana a los 3,2 millones de euros con cargo al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

El proyecto contempla la renovación de tuberías que han agotado su vida útil (la instalación data de hace unos 50 años), con zonas totalmente colapsadas y destruidas, la corrección del trazado de la red, la mejora de la evacuación de aguas pluviales, el incremento de los diámetros para aumentar la capacidad ante episodios de lluvias intensas y la reparación de graves problemas estructurales, especialmente en el tramo de la Vía Complutense a la altura de la muralla.

Esta obra en Alcalá de Henares responde a una demanda histórica de la ciudad / EPE

Ahora toca en la calle en la calle Daoiz y Velarde

Tras completar los trabajos realizados ya en Vía Complutense y finalizándose en el Parque O´donnell, las obras se están desarrollando estas semanas en la calle Daoiz y Velarde, que es una de las fases más complejas de la intervención debido a las conexiones que hay que acometer entre el colector y los diferentes bloques de viviendas.

La alcaldesa ha destacado que esta es "una obra costosa económica y técnicamente compleja, somos conocedores de que la obra genera molestias a los vecinos, pero la actuación es fundamental para prevenir daños futuros. Pese a la necesidad de acometer esta obra, otros prefirieron no actuar para el coste de la inversión y la afección al tráfico que podría generar y prefirieron asfaltar la zona afectada sin arreglar la infraestructura". Esta intervención por parte del Ayuntamiento responde a una demanda histórica de la ciudad. Estas mejoras permitirán reducir de forma significativa las inundaciones recurrentes que se producen en el paso de Torrelaguna, uno de los puntos más problemáticos de la red de la zona alcalaína.