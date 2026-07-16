AYUDAS
Alcalá de Henares destina 65.000 euros a ayudas para adaptar viviendas y mejorar la autonomía de los dependientes
El día 31 de julio finaliza el plazo para solicitar las ayudas económicas para promover la autonomía personal de personas mayores, dependientes y/o con discapacidad, aprobadas por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Alejandro López Marclay
La teniente de alcaldesa, y concejala de Servicios Sociales, Isabel Ruiz Maldonado, ha explicado que "estas ayudas tienen como finalidad facilitar la adquisición de productos de apoyo y la realización de adaptaciones en el entorno doméstico, contribuyendo a mejoar la calidad de vida, la movilidad, la seguridad y la participación social de las personas beneficiarias". La convocatoria se desarrolla en el marco de la estrategia municipal de atención social, orientada a favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual, prevenir situaciones de dependencia y evitar ingresos hospitalarios o institucionalizaciones innecesarias.
El presupuesto total que ha sido destinado a estas ayudas asciende a 65.000 euros, manteniéndose el sistema de concesión en régimen de evaluación individualizada, en función de la situación de necesidad de cada solicitante. Las personas que quieran solicitar estas ayudas deberán estar empadronadas en Alcalá de Henares con al menos un año de antigüedad, y tener unos ingresos familiares que se sitúen por debajo de los límites establecidos, asimísmo, deberán acreditar su situación de dependencia, discapacidad o necesidades asociadas al envejecimiento.
Esta nueva convocatoria introduce diversas mejoras orientadas a ampliar el acceso y adaptar las ayudas necesarias actuales de la ciudadanía, entre estas mejoras, está el incremento de los límites económicos de acceso para todos los tramos, y se incorporan nuevos conceptos subvencionales, como sillones elevadores, sistemas de domótica, grifería adaptada y Software de comunicación accesible. El periodo de gastos incluye actuaciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.
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