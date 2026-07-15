Así van todas las grandes obras prometidas por el Ayuntamiento de Alcalá a principios de año: ¿Se están cumpliendo los plazos a mediados de 2026?

Desde el pasado mes de febrero, y tal y como publicamos en La Crónica de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunció un total de 18 obras previstas para 2026. Unas actuaciones reclamadas por los vecinos con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Y como hacemos cada trimestre hemos vuelto a recorrer Alcalá para visitar cada una de estas actuaciones y comprobar sobre el terreno cuál es su estado real de ejecución. El seguimiento de estas obras resulta fundamental, ya que su desarrollo es uno de los principales retos que los vecinos trasladan a sus gobernantes. El estado de las calles y de las infraestructuras sigue siendo una de las mayores preocupaciones tanto para el Ayuntamiento como para la ciudadanía.

Entre los proyectos más importantes de este año figuran la finalización de la avenida de Guadalajara, las mejoras en las redes de saneamiento y las actuaciones previstas en el parque Iplacea y en Islas Filipinas, entre otras. Además, dos de estas 18 obras que anunciaron a principios de año ya han concluido, cumpliendo los plazos previstos. En total, el Ayuntamiento destinará cerca de 13 millones de euros a las 18 actuaciones anunciadas a comienzos de año.

Las principales obras para este año, una a una

Calle Núñez de Guzmán. 1,7 millones de euros de presupuesto. Acabarán en la primavera de 2027. Está financiado al 95 % por la Comunidad de Madrid y se renovarán los pavimentos asfálticos además de mejorar la movilidad peatonal. Entorno de Gran Canal. 529.124 euros. Se iniciaron en marzo y acabarán este verano. Eliminación de barreras arquitectónicas, optimización de la movilidad peatonal y la mejora del estado del firme y las infraestructuras existentes. Además, se llevará a cabo la renovación, mejora y ampliación de las aceras en tramos de la calle Gran Canal. Avenida de Guadalajara. 1,7 millones de euros. Ya han terminado, cumpliendo los plazos. Mejora de la accesibilidad y la movilidad entre la calle Marqués de Alonso Martínez y Diego de Urbina. Ampliación de la acera sur y la renovación del pavimento y bordillos de ambas aceras. Mejoras en el entorno de El Ensanche (repintado, asfaltado...). Comenzarán este mes de julio. Renovación del asfaltado y repintado de las marcas viales y las plazas de aparcamiento en las calles Juan Carlos Onetti y Nicolas Guillén. También se mejorará el entorno del colegio Ernest Hemingway de la calle Gonzalo Torrente Ballester. El Olivar. 500.000 euros. Comenzarán en verano y terminarán en otoño. Se mejorará el asfaltado de la Avenida de Pasionistas, las calles Islas Caimán, México, Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. Una actuación muy reclamada por los vecinos del barrio de El Olivar; y el asfaltado de la calle San Vidal y parte del Paseo de Pastrana. Mejora en las redes de saneamiento. 400.000 euros. Finalizarán en septiembre. En materia de saneamiento, las obras se llevarán a cabo en calles clave como Vaqueras, Divino Figueroa, Teniente Ruiz, Avenida de los Reyes Magos, Calle Mayor y Calle La Rosa. En cuanto al abastecimiento de agua, se actuará en la calle Azahar. Calle Azucena. 270.000 euros. Tenían previsión de finalizarlas en mayo, y finalmente lo harán "en agosto". Modernizar el espacio público, mejorar la accesibilidad peatonal y renovar las infraestructuras urbanas existentes. La inversión actuará sobre las calles Azucena, Alameda, Ambrosio Morales y Don Quijote. Parque Iplacea. 800.000 euros. Fecha de fin, julio. Reorganizar el espacio para crear paseos amplios y accesibles, plazas estanciales, recorridos verdes y zonas abiertas. La reestructuración de los parterres actuales permitirá dotar al parque de mayor orden, jerarquizando los caminos principales y secundarios y mejorando la experiencia del espacio. Parque Islas Filipinas. 600.000 euros. Acabarán en otoño. Redefinir caminos y parterres, dotando de accesibilidad los itinerarios dentro del parque, incluyendo nuevos drenajes sostenibles, aumento de superficie verde, renovación del sistema de riego, iluminación y mobiliario. El proyecto refuerza la biodiversidad e incorpora nuevos ejemplares arbóreos y arbustivos de diversas especies que fortalecen la diversidad vegetal del espacio: 61 ejemplares arbóreos de 6 especies diferentes y 310 ejemplares arbustivos de 10 especies diversas. Avenida de Roma. 78.000 euros. Previsión de terminarlas en abril y finalmente lo harán en julio. Construcción de una nueva acera en el lateral oeste de la avenida, en el tramo comprendido entre la rotonda de Arganda y la rotonda de la Plaza de Teodosio. Última fase de la plaza de Cervantes. Casi 3 millones de euros. Se prometió su fin en junio y acabaron el pasado mes de mayo. Los vecinos ya disfrutan de una renovada Plaza de Cervantes. Vía Complutense. 3,2 millones. Acabará a finales de año. Trabajos de renovación de la red de saneamiento, que tenían más de 50 años. Calle Cáceres. 603.426 euros. Comenzaron a mediados de junio y acabarán en septiembre. "Durante los meses de verano llevaremos a cabo diferentes trabajos en la ciudad 21, en lo que a aceras y asfaltado se refiere. Hay muchas calles por mejorar y es un objetivo que tenemos en el ayuntamiento", confiesa a este periódico Antonio Saldaña. El Paseo de Aguadores empieza y acabará este verano. "Tienen un presupuesto de entre 500.000 y 600.000 euros, está el proyecto en redacción", explica Saldaña. Se ejecutarán mejoras de acera y asfaltado en la calle. Calle Alcor y calle Diego Ros y Medrano. Inicio y fin en verano. Presupuesto en torno a 300.000 y 400.000 euros. Al igual que en las anteriores, "actuaremos sobre aceras y asfaltado", nos confiesa en exclusiva el concejal de Obras. Calle José Chacón. Inicio y fin este verano. Mejoras de acera y asfaltado en la calle. Una demanda histórica de los vecinos de la zona que verán mejorada su calle en el próximo verano, que será fructífero para la ciudad alcalaína.

Las 16 obras anunciadas a primeros de año que siguen a día de hoy, en sus diferentes ubicaciones / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Y la mejora de los barrios incorpora 16 obras más

Además de las 18 obras que nos anunció el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a principios de año, y que la mayoría se siguen acometiendo en la actualidad, se están llevando a cabo los siguientes proyectos, o se van a ejecutar en breves:

Paseo Alameda y alrededores. Pavimentos, accesibilidad... 277.733 euros de inversión. Ronda Fiscal. Mejora integral de la pavimentación de la acera, así como a la remodelación de las jardineras y nuevos bancos. 258.000 euros. Paseo del río Henares. Sustitución y reparación del vallado del paseo a su paso por Nueva Alcalá. Una de las grandes demandas vecinales para recuperar este espacio de la ciudad. Aparcamiento Luis Vives. Se está transformando un solar degradado en 75 plazas de aparcamiento, además de la plantación de 87 nuevos árboles. Inversión de 220.000 euros. Camino del Cementerio. Mejoras en esta calle del distrito II de la ciudad. Comenzarán en breve. Calle Álvaro de Bazán y Batalla de Lepanto. En esta zona de Juan de Austria-El Val también se mejorarán estas dos calles. Calle Eras de San Isidro. Renovación completa de la pavimentación de calzada y aceras, mejora de la accesibilidad peatonal, y reordenación del espacio viario, incluyendo zonas de aparcamiento y señalización. Nuestra Señora de Belén. Con una inversión de 140.000 euros, se está ejecutando la renovación del pavimento de una de las plazas adyacentes al colegio, así como la mejora de la accesibilidad del peatón en dos de los paseos peatonales en este entorno escolar. Calle Luis de Madrona. En breve comenzarán diversas obras para mejorar esta calle. Plaza de Santos Niños. Con un millón de euros de inversión, los trabajos están previstos que finalicen en octubre. Las obras contemplan la renovación integral de los pavimentos interiores mediante piedra natural. Casa Arce. Se sigue trabajando en la estabilización y consolidación de la Casa Palacio de los Campos de Arce. Edificio Daoiz y Velarde. 600.000 euros en la reparación de fachas y cubiertas. Casa de la Juventud. Se están llevando a cabo "adecuación de espacios interiores, pulido de suelos, pintura, vinilos…", nos cuenta Saldaña. Edificio Zulema. Rehabilitación integral del edificio y su aislamiento. Ciudad del Aire. Aquí estará un futuro centro sociodeportivo, con una inversión de 2,7 millones de euros. Casa Consistorial. Rehabilitación integral. 2.3 millones de euros.