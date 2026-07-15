Alcalá suelta 20 cigüeñas blancas recuperadas para impulsar la especie: así ha sido el emocionante momento

Alcalá de Henares y su fauna todavía celebran lo vivido en el pasado martes. La Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal volvió a acoger una nueva edición de la tradicional suelta de cigüeñas blancas recuperadas por GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat).

La cigüeña blanca es el animal por excelencia de Alcalá de Henares y uno de sus mayores símbolos. Es más, tienen hasta un dicho: “Por San Blas, la cigüeña verás". Y ahora están de enhorabuena, porque ayer se liberaron 20 cigoñinos (crías o polluelos de las cigüeñas). Al evento asistieron diferentes personalidades del Ayuntamiento como la alcaldesa Judith Piquet, el concejal de Medio Ambiente Vicente Pérez, la de educación Lola López, y además presenciaron este bonito acto 95 escolares del CEIP Cardenal Cisneros.

Así está la situación actual de la cigüeña blanca en Alcalá de Henares

En lo que va de temporada, 88 parejas de cigüeña blanca han ocupado los diferentes nidos que hay en Alcalá y han logrado reproducirse, con un total de 104 cigoñinos. Fueron algunos de estos 104 cigoñinos los que fueron puestos en libertad el pasado martes de nuevo, tras sufrir caídas de sus nidos o alguna que otra incidencia y ser recogidos por la Policía Local y posteriormente trasladados al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA para su recuperación. Ahora, regresan de nuevo a su entorno natural, donde podrán desarrollarse y reproducirse en un futuro para seguir incrementando la población de la cigüeña blanca en la ciudad complutense. Los datos de esta campaña reflejan una productividad media de 1,53 cigoñinos por pareja con éxito reproductor.

Y desde el Ayuntamiento calculan que actualmente en la ciudad hay "unas 170 cigüeñas". La alcaldesa subrayó que "la suelta constituye uno de los eventos de educación ambiental más significativos del verano y pone en valor la convivencia entre el patrimonio histórico y la biodiversidad urbana. Alcalá de Henares alberga una importante colonia urbana de cigüeña blanca, que utiliza para anidar y reproducirse los tejados de iglesias, conventos, monasterios y otros edificios históricos de la ciudad, convirtiendo su presencia en una de las señas de identidad del paisaje urbano alcalaíno".

Se repone del descenso sufrido por la gripe aviar

El pasado mes de febrero de este mismo año fue muy duro para las cigüeñas blancas de Alcalá de Henares, debido a la gripe aviar que golpeó a estas aves. Juan Prieto Martín, coordinador del Colectivo Ciconia, explicó que "en 2025 hubo 96 parejas reproductoras y estimamos que en 2026 el censo va a ser en torno a 64 parejas reproductoras, un descenso de 32 parejas o lo que es lo mismo, 64 cigüeñas, que son las 64 que estimamos han muerto por la gripe aviar".

Por lo que después de la muerte de unas 64 cigüeñas alcalaínas, la ciudad recobra vida con la recuperación de estos 20 cigoñinos, que a los cuatro años aproximadamente suelen empezar a criar.