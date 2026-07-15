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Dónde ver gratis la final de España del Mundial 2026 en Alcalá de Henares: pantalla gigante y horario

La ciudad complutense instalará una pantalla gigante en la Plaza de Cervantes para seguir la final del Mundial 2026, con música y animación previa

Dónde ver gratis el España-Francia en Madrid: todas las pantallas gigantes, de Colón a Leganés

La pantalla gigante para ver la final de España en el Mundial 2026 se instalará en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares

La pantalla gigante para ver la final de España en el Mundial 2026 se instalará en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares / RFEF

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Inés Valero

Madrid

La Roja juega este próximo domingo su segunda final en un Mundial. Esta noche conoceremos su contrincante (entre Inglaterra y Argentina) y Alcalá de Henares ya se prepara para vivir una noche inolvidable con la instalación de una pantalla gigante en la céntrica Plaza de Cervantes para seguir la final del Mundial 2026 de España.

La jornada festiva comenzará tres horas antes del inicio del partido. A partir de las 18 horas estará todo listo para recibir a los alcalaínos que quieran vivir este momento único en la ciudad, con música, animación y diversas actividades de entretenimiento que servirán de antesala al encuentro, previsto para las 21 horas. Y para que todo transcurra con absoluta normalidad, la Concejalía de Seguridad ya trabaja en un dispositivo especial, con Policía Local y Protección Civil, para velar por la seguridad de todos los asistantes. Una vez termine el evento, la Concejalía de Medio Ambiente ha preparado un servicio extraordinario de limpieza para dejar la Plaza de Cervantes completamente limpia.

Cómo llegar a la Plaza de Cervantes de Alcalá desde municipios cercanos

Aunque casi todos los municipios de la Comunidad de Madrid instalarán pantallas gigantes para disfrutar de la final de España en el Mundial, los vecinos de las localidades cercanes pueden preferir acercarse a la ciudad complutense. Y es que, Alcalá de Henares tiene buenas conexiones de transporte, ya sea con Cercanías o bus interurbanos.

  • Torrejón de Ardoz: en Cercanías Renfe (líneas C-2 y C-7) hasta la estación de Alcalá de Henares, situada a unos 15 minutos a pie de la Plaza de Cervantes. También se puede llegar por la A-2 en coche en unos 15-20 minutos.
  • Coslada y San Fernando de Henares: conexión directa mediante Cercanías o por la A-2 en coche.
  • Madrid capital: trenes de Cercanías C-2 y C-7 desde Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios o Chamartín hasta Alcalá de Henares. El trayecto dura entre 35 y 45 minutos.
  • Guadalajara: Cercanías C-2 y C-8 o por la A-2 en aproximadamente 25 minutos en coche.
  • Azuqueca de Henares y Meco: servicio de Cercanías con parada en Alcalá de Henares en pocos minutos.
  • Camarma de Esteruelas, Villalbilla y Daganzo de Arriba: líneas interurbanas de autobús con destino Alcalá de Henares o acceso en vehículo particular.

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Y quieneopten por el coche encontrarán varios aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento en las inmediaciones del centro histórico, aunque se recomienda utilizar el transporte público debido a la elevada afluencia prevista.

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