Alcalá de Henares invertirá 600.000 euros para transformar la Villa Romana de El Val en un gran parque

El Ejecutivo local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado un proyecto de ajardinamiento del entorno de la Villa Romana de El Val, en el que se destinarán alrededor de 600.000 euros para su realización. Una propuesta que se encuentra dentro del plan 'Parques con Vida' llevado a cabo por el Consistorio alcalaíno.

La adecuación de un enclave arqueológico para uso recreativo

Se trata de la creación de un nuevo espacio verde para uso y disfrute de los vecinos, a través de la recuperación de este enclave arqueológico de la ciudad como un lugar que pueda ser concurrido para fomentar su uso lúdico y recreativo, integrando zonas las zonas ajardinadas entre los restos de la antigua villa romana, han sido las razones apuntadas por el concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, Vicente Pérez, para el desarrollo de esta nueva iniciativa.

Además de las zonas verdes, el proyecto contempla la construcción de caminos que permitan el acceso al espacio, vegetación arbórea y arbustiva, mobiliario, iluminación, riego y demás actuaciones que permitan la adecuación del espacio para su disfrute.

Un plan que contará con la financiación de más de 10 millones de euros

El reacondicionamiento de la Villa Romana del Val forma parte del plan ‘Parques con Vida’, incluido a su vez en el plan integral ‘Alcalá mejora sus barrios’, un proyecto que contempla la inversión de más de 10 millones de euros y de la que se beneficiarán 14 espacios urbanos alcalaínos. Una iniciativa que se posiciona entre la más ambiciosas que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha impulsado en los últimos 25 años para la modernización de zonas verdes.

La antigua Villa Romana de El Val, un asentamiento dedicado a la cría de caballos de carreras

Entre el siglo I y VII, La Villa Romana de El Val fue un espacio dedicado principalmente a la ganadería y la agricultura. Está ubicada a 5 kilómetros del núcleo urbano de la antigua Complutum (actual Alcalá de Henares), en la vega del río Henares.

Aparte de las labores agropecuarias que se desarrollaban en esta villa, también se desempeñaban otras dedicaciones mucho más especializadas, como eran la cría de caballos para carreras de cuadrigas. Dentro de las dependencias se encontraba un conjunto palaciego, en cuya decoración se destaca el Mosaico del Auriga Victorioso, aunque sobre el terreno ya solo se conservan las ruinas de lo que en su día fue una villa repleta de vida y actividad. El lugar ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.