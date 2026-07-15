SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Alcalá de Henares acoge la reunión clave para el dispositivo de seguridad del eclipse solar
La Universidad de Alcalá acoge el encuentro entre la Delegación del Gobierno y 25 municipios para planificar las actividades del eclipse
EP
La tercera reunión territorial convocada por la Delegación del Gobierno en Madrid ha reunido este martes en el Rectorado de la Universidad de Alcalá (Colegio de San Ildefonso) a representantes de 25 municipios para continuar avanzando en el diseño del dispositivo de seguridad, movilidad y protección civil para las actividades previstas durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto.
A la reunión han sido convocados los ayuntamientos de Ajalvir, Alcalá de Henares, Algete, Ambite, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Corpa, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Los Santos de la Humosa, Meco, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, según ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
También han sido convocados responsables de Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Santorcaz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá, Villalbilla, Villar del Olmo y Torrejón de Ardoz.
Igualmente, han participado responsables de las unidades de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Delegación del Gobierno, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Dirección General de Tráfico, de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, del Consorcio Regional de Transportes y de las policías locales de los ayuntamientos convocados.
Durante el encuentro, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ha presidido la reunión, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para preparar este acontecimiento. "Desde la coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones es como podremos dar una respuesta a la altura de la que la ciudadanía nos demandará", ha indicado.
Este tercer encuentro se ha producido tras las reuniones celebradas en Buitrago de Lozoya y El Molar. Próximamente tendrá lugar una cuarta reunión en Collado Mediano para completar esta ronda de coordinación territorial.
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