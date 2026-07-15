Alcalá estrenará en 2027 el primer intercambiador comarcal de Madrid: 16 líneas y 161 plazas de aparcamiento

La Comunidad de Madrid ha dado este miércoles un nuevo paso para construir el primer intercambiador comarcal de la región. El Gobierno autonómico ha aprobado la adjudicación de las obras de la nueva infraestructura de Alcalá de Henares, que supondrán una inversión superior a los 11 millones de euros y cuya puesta en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2027.

El intercambiador se levantará en el número 132 de la Vía Complutense y concentrará un total de 16 líneas de autobús: cinco urbanas y otras 11 interurbanas. Su principal objetivo será facilitar los transbordos entre ambos servicios y ordenar las conexiones de una de las zonas con mayor volumen de desplazamientos diarios de la Comunidad de Madrid.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de doce meses. Según el convenio firmado entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Alcalá y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), los trabajos podrían comenzar en octubre de 2026. De cumplirse el calendario, las obras estarían terminadas durante la segunda mitad del próximo año.

La financiación y ejecución de las obras corresponderán íntegramente al Gobierno regional, que asumirá la titularidad del intercambiador una vez terminado. El CRTM se encargará posteriormente de su puesta en funcionamiento, gestión y explotación. Las tres administraciones también trabajarán conjuntamente para reorganizar las líneas urbanas e interurbanas y adaptarlas a la nueva terminal.

Un intercambiador en superficie

A diferencia de los grandes intercambiadores subterráneos de Madrid capital, el de Alcalá se ha planteado como una instalación más sencilla y construida en superficie. Esta disposición pretende agilizar la entrada y salida de los autobuses, reducir los recorridos internos y facilitar el acceso de los viajeros.

El complejo contará con zonas ajardinadas, salas de espera climatizadas, espacios para la venta de billetes, aseos y cafetería. También incorporará un aparcamiento con 161 plazas, diez de ellas equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Con esta zona de estacionamiento se busca que los viajeros procedentes de municipios cercanos puedan dejar su vehículo y continuar el trayecto en transporte público.

El diseño tendrá, además, una imagen propia y fácilmente reconocible, según destacan desde el Ejecutivo autonómico. El proyecto de Alcalá servirá como referencia para estandarizar las futuras estaciones del Plan de Intercambiadores Comarcales, con el que la Comunidad quiere extender fuera de la capital este tipo de nodos de transporte.

Once municipios conectados

La infraestructura no se limitará a atender a los vecinos de Alcalá de Henares. También mejorará las conexiones de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

“No solo va a mejorar la movilidad de los alcalaínos, sino también la de otros diez municipios de la zona este”, ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El futuro intercambiador se integrará en una red que actualmente cuenta con seis grandes instalaciones dentro de Madrid capital, la última de ellas inaugurada en Valdebebas a finales de 2024. La estación alcalaína será la primera concebida específicamente como intercambiador comarcal y el modelo sobre el que se desarrollarán las siguientes infraestructuras regionales.