Más de un siglo de historia y 149 mujeres extraordinarias: Así es la revolución silenciosa de la Fundación Astier

Detrás de los muros de la Fundación Astier Centro San José hay mucho más que una residencia. Desde 1892, cuando Sofía Astier impulsó un proyecto pionero para atender a mujeres con discapacidad intelectual, este centro ha acompañado la vida de cientos de ellas. Y desde hace más de 50 años, son vecinas de Alcalá de Henares.

Hoy son 149 residentes, la mayoría alcalaínas, quienes escriben cada día una nueva página de esa historia, marcada por la autonomía, la convivencia y el derecho a decidir sobre su propia vida. "Las extraordinarias son ellas", resume la directora técnica, África Zamora, convencida de que el verdadero cambio está en la forma de acompañarlas. Para conocerlo de primera mano, La CRónica de Alcalá dentro de El Periódico de España se sienta con algunas de sus internas.

Estas son algunas de las mujeres de la Fundación Astier

Carmen asegura que "cada día me levanto feliz". Está siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Y aunque su llegada a la residencia hace 15 años fue complicada, tras el fallecimiento de su madre, desde que está aquí ha cumplido más de un sueño. Conocer a Pablo Alborán significó mucho para ella pero, si hay uno que recuerda con especial cariño como "el mejor" ese fue vestirse de novia. Lo hizo en la Noche de Blanco de Alcalá, "siempre había sido mi sueño", reconoce, "aún me emociono cuando lo recuerdo", continúa. Su siguiente propósito lo tiene claro: subir uno de los montes cercanos a la residencia para ver todo Alcalá de Henares.

Carmen vestida de novia / Cedida

Muchas de ellas viven entre estas paredes desde hace más de dos décadas. Un ejemplo de ello es Ana, que está tutelada por sus hermanos, pero en la residencia tiene una segunda familia. Pese a que tiene ganas del cambio de la habitación, asegura que está contenta con sus tres compañeras de habitación: "no tengo problemas de convivencia, y estoy muy contenta". Ana saca tiempo para participar en un montón de actividades, entre ellas, le encanta la relacionada con la resina. "La hacíamos desde el principio, con un vaso con agua, le echábamos unos polvitos y lo dejabas reposar un día. Luego ya estaba duro y a partir de eso hacíamos pendientes, imanes y más cosas que los llevábamos a mercadillos", relata.

Apenas unos meses separaron el ingreso de Pilar Pérez y Pilar Gutiérrez en 2008. Desde entonces, "nos hemos hecho inseparables", reconocen ambas. Pilar Gutiérrez es una de las afortunadas que se mudó hace ya dos años a los nuevos hogares. Ahora, vive en una habituación individual y no puede estar más encantada con el cambio: "estoy muy contenta, porque me gusta estar sola". Pasa gran parte del día en la residencia, "soy muy casera". Como a su tocaya, le encanta los accesorios, "tenemos varios collares de perlas, nos los vamos cambiando porque a las dos nos encanta", confiesa. Y a la hora de los talleres, le encanta el de pintura.

Pilar Gutiérrez y Pilar Pérez llegaron a la residencia en 2008 / María Saiz

Mientras que para algunas de las mujeres, la residencia ha sido su casa desde que nacieron. Ejemplo de ello es Marles, que a sus 57 años no conoce otro hogar. Cuando apenas tenía unas semanas apareció en la puerta del centro. Las trabajadoras la definen como una mujer extraordinaria, y "siempre está sonriendo", a pesar de que no pueda expresarse. Una labor que comenzó de la mano de la fundadora de la fundación, Sofía Astier, en 1892.

Es la primera fundación en España en cuidar de mujeres con discapacidad intelectual

Doña Sofía Astier y Balboa fue una mujer sensible, comprometida y de gran corazón. Ante la escasa atención que recibían las niñas con discapacidad intelectual, que no podían valerse por sí mismas y eran abandonadas en la calle, esta mujer se encargó de cuidarlas y darles un hogar. Así, y con ayuda de su marido, D. Ernesto Rubio y García-Cervino fundaron en la calle Ayala, 49 el Asilo José para Impedidas.

Doña Sofía Astier confió su obra y misión a las Hermanas Mercedarias de la Caridad en 1913. De esta forma, la Congregación, haciendo vida el carisma de caridad redentora legado por su fundador, el Beato Zegri, se hace cargo de esta obra social.

La Fundación Astier se mudó a Alcalá de Henares en 1972 / Cedida

En 1972 se mudaron de Madrid a Alcalá de Henares. La evolución de la sociedad y las exigencias de los nuevos tiempos, unido al elevado número de residentes que atendía en el viejo caserón de la calle Ayala obligó a las Hermanas Mercedarias de la caridad a buscar un nuevo centro. Así, las 19 hermanas se mudaron con las 192 mujeres del centro al centro actual en Av. de Meco 14.

Así es el proyecto Villa Delta, pionero en España

Las Hermanas Mercedarias de la Caridad estuvieron al frente de la directiva hasta el 2020, delegando al primer director laico, Borja Lucas. Junto a la nueva directa se propusieron darle "un lavado de cara a la residencia" con el Proyecto Villa Delta. "Buscábamos un proyecto donde el foco se centrase en ellas, en su persona", explica África Zamora, directora técnica de la fundación.

Este proyecto pionero cambiará radicalmente la imagen de la residencia. Convertirá a la misma en nueve hogares independientes, con 34 residentas en cada uno de ellos. Es un modelo pionero en España y referente para todas las residencias. Arrancó en 2021, y hace dos años se inauguraron los dos primeros hogares de este proyecto, previsto que finalice en 2030.

El proyecto Villa Delta transformará la residencia en nueve hogares independientes en 2030 / Fundación Astier Centro San José

La segunda fase consistió en la construcción de un edificio en la parte trasera de la residencia. Una vez finalizado el nuevo edificio ocupacional, donde se realizarán los talleres y empezará a utilizarse en septiembre, las obras para construir los dos nuevos hogares comenzarán en octubre. Con el objetivo de que puedan estar en servicio en 2027.

Cada uno de ellos cuenta con habituaciones individuales o dobles, todas ellas con baños incorporados, y zonas comunes como salón y comedor. Carmen es una de las mujeres que ya vive en uno de estos nuevos hogares y como el resto, ha notado la diferencia de comodidad y de autonomía: "se siente aún más como tu casa".