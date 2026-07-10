Ya publicadas las notas de corte de la Universidad de Alcalá para el curso 2026/2027: comprueba aquí si has sido admitido

¿Has notado algo de revuelo entre los jóvenes a lo largo de la mañana? ¿Quizá estaban más nerviosos de lo normal? ¿Sin soltar el teléfono ni un minuto? No es para menos, y es que hoy, viernes 10 de julio, las universidades madrileñas han publicado las notas de corte definitivas para el curso 2026/2027 revelando a los estudiantes si sus calificaciones les permitirán entrar en la carrera que querían, o si, por el contrario, tendrán que escoger otro camino.

Marcando el final de una PAU que no ha estado exenta de polémica, las universidades madrileñas como la Universidad de Alcalá ya se preparan para acoger a los estudiantes que iniciarán el nuevo curso en sus aulas, y que pronto recibirán el correo de admisión si es que han conseguido alcanzar la nota mínima.

Notas de corte de la Universidad de Alcalá

Las notas de corte de la Universidad de Alcalá oscilan entre un 5 para las titulaciones con calificaciones más bajas como Estudios Hispánicos o Humanidades y alrededor de un 12 para las carreras con las notas de corte más altas entre las que destacan Medicina con un 12,824 y Física e Instrumentalización Espacial con un 12,153.

En el caso de aquellos alumnos que accedan desde otra carrera (licenciados, graduados o equivalentes), el acceso vendrá marcado por la nota media de su expediente universitario. En este segundo grupo las notas de corte más elevadas las obtienen Medicina con un 9,84 y Fundamentos de la Arquitectura y Urbanismo, donde se necesitaría un 9,33.

Notas de corte de la modalidad de Artes y Humanidades para el curso 2026/2027 en la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ciencias para el curso 2026/2027 en la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ciencias de la salud para el curso 2026/2027 en la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ciencias Sociales y Jurídicas para el curso 2026/2027 en la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte de la modalidad de Ingeniería y Arquitectura para el curso 2026/2027 en la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte para los Dobles grados en el curso 2026/2027 de la Universidad de Alcalá / UCM

Notas de corte del Centro Universitario Cardenal Cisneros

Además, la Universidad de Alcalá cuenta con el Centro Universitario Cardenal Cisneros como centro adscrito, donde la nota de corte más alta ha sido psicología con un 9,069 para los estudiantes de la PAU y un 7,20 para los estudiantes que buscan acceder desde otra titulación.