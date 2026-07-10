CERCANÍAS MADRID
Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber
Las obras en Atocha Cercanías, que buscan aumentar la capacidad del túnel de Sol en un 33%, provocarán alteraciones en varias líneas hasta el 6 de septiembre
Adif inicia este verano la fase clave de las obras para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha Cercanías lo que va a provocar alteraciones del servicio a partir del 17 de julio, que afectarán a varias líneas en diferentes semanas hasta el 6 de septiembre.
El objetivo es aumentar un 33 % la capacidad del túnel de Sol, mejorar la fiabilidad y agilizar el tráfico en caso de incidencia con una inversión global cercana a los 56 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible este viernes en una nota de prensa.
17 al 22 de julio
Las líneas afectadas del 17 al 22 de julio serán la C-3, C-4 y C-5.
- La línea C-3 inicia y finaliza recorrido en Villaverde Bajo y para continuar a Atocha y Chamartín se deberá realizar transbordo a trenes de la línea C-4.
- La línea C-4a (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes) queda suspendida entre Atocha y Parla, por lo que los trenes inician y finalizan recorrido en Atocha y los viajeros que deseen continuar hacia Parla pueden hacer transbordo a trenes de la C-4b (Parla-Colmenar Viejo), que circularán con normalidad.
- La línea C-5 inicia y finaliza recorrido en Atocha, por lo que los viajeros que deseen continuar el trayecto ya sea dirección Humanes/Fuenlabrada o bien Móstoles-El Soto, deberán hacer transbordo en Atocha a un tren de la misma línea.
23 de julio al 16 de agosto
La línea afectada será la C-5, con un corte total entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores y el funcionamiento de la línea durante estos días será el siguiente:
- Humanes/Fuenlabrada–Villaverde Alto: frecuencia y servicio cada 10 minutos todo el día.
- Móstoles El Soto–Embajadores: frecuencia y servicio cada 10 minutos todo el día.
- Habrá trenes lanzadera desde Villaverde Alto a Méndez Álvaro (con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre) con una frecuencia cada 35 minutos.
1 al 28 de agosto
Las líneas afectadas serán la C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10.
- C-2: Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín: frecuencias de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.
- C-7: Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío; entre Alcalá de Henares – Entrevías – Atocha las frecuencias serán de 12 minutos en hora punta y de 16 el resto del día, y entre Príncipe Pío-Las Rozas-Nuevos Ministerios la frecuencia será de 30 minutos.
- C-8a y C-8b: El Escorial- Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara, el Escorial-Atocha, Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara y Cercedilla-Atocha tendrá una frecuencia de 30 minutos en hora punta y 60 minutos en valle.
- C-10 Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín y Villalba-Delicias la frecuencia será de 30 minutos con el acceso cerrado en la estación de Méndez Álvaro.
Fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre
Las líneas afectadas serán la C-3 y la C-4 debido a que se acometerán dos cortes del túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, estableciéndose cabeceras provisionales para estas líneas en las estaciones de Atocha (para trenes de la C-3 y C-4) y de Nuevos Ministerios (para los trenes de la C-4).
Los viajeros portadores de títulos válidos para Cercanías podrán acceder al servicio de autobuses regulares de la EMT.
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