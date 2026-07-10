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CERCANÍAS MADRID

Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber

Las obras en Atocha Cercanías, que buscan aumentar la capacidad del túnel de Sol en un 33%, provocarán alteraciones en varias líneas hasta el 6 de septiembre

Las obras en Atocha provocarán cambios en los Cercanías Madrid hasta el 6 de septiembre

Las obras en Atocha provocarán cambios en los Cercanías Madrid hasta el 6 de septiembre / RENFE

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Inés Valero

Madrid

Adif inicia este verano la fase clave de las obras para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha Cercanías lo que va a provocar alteraciones del servicio a partir del 17 de julio, que afectarán a varias líneas en diferentes semanas hasta el 6 de septiembre.

El objetivo es aumentar un 33 % la capacidad del túnel de Sol, mejorar la fiabilidad y agilizar el tráfico en caso de incidencia con una inversión global cercana a los 56 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible este viernes en una nota de prensa.

17 al 22 de julio

Las líneas afectadas del 17 al 22 de julio serán la C-3, C-4 y C-5.

- La línea C-3 inicia y finaliza recorrido en Villaverde Bajo y para continuar a Atocha y Chamartín se deberá realizar transbordo a trenes de la línea C-4.

- La línea C-4a (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes) queda suspendida entre Atocha y Parla, por lo que los trenes inician y finalizan recorrido en Atocha y los viajeros que deseen continuar hacia Parla pueden hacer transbordo a trenes de la C-4b (Parla-Colmenar Viejo), que circularán con normalidad.

- La línea C-5 inicia y finaliza recorrido en Atocha, por lo que los viajeros que deseen continuar el trayecto ya sea dirección Humanes/Fuenlabrada o bien Móstoles-El Soto, deberán hacer transbordo en Atocha a un tren de la misma línea.

23 de julio al 16 de agosto

La línea afectada será la C-5, con un corte total entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores y el funcionamiento de la línea durante estos días será el siguiente:

- Humanes/Fuenlabrada–Villaverde Alto: frecuencia y servicio cada 10 minutos todo el día.

- Móstoles El Soto–Embajadores: frecuencia y servicio cada 10 minutos todo el día.

- Habrá trenes lanzadera desde Villaverde Alto a Méndez Álvaro (con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre) con una frecuencia cada 35 minutos.

1 al 28 de agosto

Las líneas afectadas serán la C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10.

- C-2: Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín: frecuencias de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

- C-7: Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío; entre Alcalá de Henares – Entrevías – Atocha las frecuencias serán de 12 minutos en hora punta y de 16 el resto del día, y entre Príncipe Pío-Las Rozas-Nuevos Ministerios la frecuencia será de 30 minutos.

- C-8a y C-8b: El Escorial- Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara, el Escorial-Atocha, Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara y Cercedilla-Atocha tendrá una frecuencia de 30 minutos en hora punta y 60 minutos en valle.

- C-10 Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín y Villalba-Delicias la frecuencia será de 30 minutos con el acceso cerrado en la estación de Méndez Álvaro.

Fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre

Las líneas afectadas serán la C-3 y la C-4 debido a que se acometerán dos cortes del túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, estableciéndose cabeceras provisionales para estas líneas en las estaciones de Atocha (para trenes de la C-3 y C-4) y de Nuevos Ministerios (para los trenes de la C-4).

Noticias relacionadas y más

Los viajeros portadores de títulos válidos para Cercanías podrán acceder al servicio de autobuses regulares de la EMT. 

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