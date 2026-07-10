ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Las 10 carreras de la UAH que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
Medicina repite como la titulación con la nota de corte más alta en la Universidad de Alcalá, seguida de Física e Instrumentación Espacial
Rafa Sardiña
La Universidad de Alcalá (UAH) ha publicado la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027, en la que Medicina vuelve a liderar las notas de corte con un 12,824, seguida de otras titulaciones de Ciencias de la Salud, Ciencias y varias ingenierías, que vuelven a concentrar la mayor demanda.
Tras Medicina, la carrera con la segunda nota más alta es Física e Instrumentación Espacial (12,153). Muy cerca se sitúan Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo + Máster en Arquitectura (11,964), Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial (11,910), Biología Sanitaria (11,806), Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses (11,646), Ingeniería en Tecnologías Industriales (11,493), Farmacia (11,460) y Enfermería (11,318).
También destacan Economía y Negocios Internacionales (11,288), Enfermería en Torrejón de Ardoz (11,241), Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Informática, todas ellas con notas de corte superiores al 10.
En el extremo opuesto, varias titulaciones mantienen una nota de corte de 5,000, el mínimo para acceder. Es el caso de Historia, Estudios Ingleses, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas y Traducción, Turismo, Educación Social, Magisterio de Educación Infantil o Estudios Industriales del Español y sus Culturas, entre otras.
Notas de corte 2026/2027 de la Universidad de AlcaláNotas de corte 2026/2027 de la Universidad de Alcalá
Fechas clave de admisión en la Universidad de Alcalá (UAH)
Convocatoria ordinaria
- 10 de julio: Publicación de los listados de admitidos.
- 10, 13 y 14 de julio: Reclamaciones contra la no admisión.
Convocatoria extraordinaria
- 18 al 24 de junio (hasta las 12:00): Matrícula de la PAU por los centros.
- 30 de junio, 1 y 2 de julio: Exámenes de la PAU.
- 3 de julio: Coincidencias e incidencias.
- 9 de julio (12:00): Publicación de las calificaciones de la PAU.
- 10, 13 y 14 de julio: Solicitud de revisión de las notas de la PAU.
- 20 al 24 de julio: Preinscripción universitaria.
- 3 de septiembre: Publicación de los listados de admitidos.
- 3 y 4 de septiembre: Reclamaciones contra la no admisión.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito