Las 10 carreras de la UAH que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación

La Universidad de Alcalá (UAH) ha publicado la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027, en la que Medicina vuelve a liderar las notas de corte con un 12,824, seguida de otras titulaciones de Ciencias de la Salud, Ciencias y varias ingenierías, que vuelven a concentrar la mayor demanda.

Tras Medicina, la carrera con la segunda nota más alta es Física e Instrumentación Espacial (12,153). Muy cerca se sitúan Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo + Máster en Arquitectura (11,964), Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial (11,910), Biología Sanitaria (11,806), Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses (11,646), Ingeniería en Tecnologías Industriales (11,493), Farmacia (11,460) y Enfermería (11,318).

También destacan Economía y Negocios Internacionales (11,288), Enfermería en Torrejón de Ardoz (11,241), Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Informática, todas ellas con notas de corte superiores al 10.

En el extremo opuesto, varias titulaciones mantienen una nota de corte de 5,000, el mínimo para acceder. Es el caso de Historia, Estudios Ingleses, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas y Traducción, Turismo, Educación Social, Magisterio de Educación Infantil o Estudios Industriales del Español y sus Culturas, entre otras.

Notas de corte 2026/2027 de la Universidad de Alcalá Notas de corte 2026/2027 de la Universidad de Alcalá

Fechas clave de admisión en la Universidad de Alcalá (UAH)

Convocatoria ordinaria

10 de julio: Publicación de los listados de admitidos.

10, 13 y 14 de julio: Reclamaciones contra la no admisión.

Convocatoria extraordinaria