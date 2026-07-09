Si circulas en patinete eléctrico por Alcalá, atención: la Policía ha reforzado los controles e inspecciones

La Policía Local de Alcalá de Henares ha intensificado el control sobre los Vehículos de Movilidad Personal, tras detectar un alto grado de incumplimiento en la campaña desarrollada entre el 8 y el 21 de junio, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a todos los usuarios de la vía pública. Durante la campaña se efectuó la inspección de 50 Vehículos de Movilidad Personal. El resultado refleja la necesidad de reforzar la vigilancia sobre este tipo de vehículos, debido a que solo uno cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Las principales infracciones detectadas fue la falta de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos, con 25 denuncias, y la ausencia de seguro obligatorio, con 16 denuncias. También detectaron infracciones por circular en zonas peatonales, exceso de ocupación y vehículos que presentaban modificaciones técnicas que alteraban sus características originales.

Desde la Policía Local se hace un llamamiento a la responsabilidad individual y se recuerda a los conductores sus obligaciones, derechos y las zonas por las que está permitido circular. / EL DÍA

La Policía Local seguirá realizando campañas de control con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fomentar el cumplimiento de la normativa aplicable a los Vehículos de Movilidad Personal. Desde la Policía Local se hace un llamado a la responsabilidad individual y se recuerda a los conductores sus obligaciones cívicas, derechos y las zonas de libre circulación. La concejala de Seguridad, Oriena de Miguel, señaló que una conducción respetuosa hacia peatones, ciclistas y conductores de otros vehículos es la clave para conseguir una movilidad urbana "verdaderamente segura y eficiente para todos".