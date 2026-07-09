El calor no da tregua en Alcalá: consulta la previsión del tiempo de la Aemet para este jueves 9 de julio

La ola de calor no cesa. En Alcalá de Henares todavía le esperan a los vecinos hasta doce días de esta intensa ola que está dejando temperaturas que rozan y superan continuamente los 40 grados centígrados.

Este jueves no es una excepción. Desde las 16 hasta las 19 horas la ciudad complutense sufrirá 38 grados de temperatura, las más altas de esta jornada. A partir de las 20 horas tendrá lugar un descenso continuado, pero no excesivo: 37 grados y a las 21 horas 34 grados.

Especialmente destacable que a las 22 horas de la noche en la ciudad cervantina seguirán sufriendo 32 grados, y a las 23 horas 29º. Ya en la madrugada las temperaturas no sufrirán tampoco un descenso: a las 02 27 grados, a las 04 de la madrugada 25 y a las 06, 26 grados.

Por tanto, la jornada de este jueves será uno de esos días en los que al alcalaíno le costará estar en la calle y sobre todo conciliar el sueño.

El día más 'fresco' en Alcalá de Henares será el viernes

Durante esta semana se han superado los 40 grados centígrados, lo que le convierte en el municipio con temperaturas más altas de Madrid. Durante este fin de semana no habrá alivio: el sábado se esperan 38 grados centígrados y el domingo 36, por lo que los vecinos de Alcalá seguirán sufriendo calor extremo. Y por las noches las mínimas oscilarán entre 18 y 22 grados centígrados, con varias noches tropicales. El día más fresco será el viernes, con máximas de 36 grados.