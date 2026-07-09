Alcalá de Henares conmemorará los 500 años de la estancia de San Ignacio de Loyola con un amplio programa cultural

Alcalá de Henares rendirá homenaje al soldado y sacerdote, Íñigo López de Loyola, canonizado por la iglesia católica a principios del siglo XVII como San Ignacio de Loyola por las significativas aportaciones que realizó durante su vida a la cristiandad, destacando la fundación de la Compañía de Jesús, donde asumió el cargo de General; o la publicación de la obra clásica sobre espiritualidad cristiana, Ejercicios Espirituales, un libro que a día de hoy sigue siendo un referente en la tradición católica. Además, el santo también permaneció entre 1526 y 1527 en la ciudad complutense para formarse como filosofía y teología, siendo acogido en el Hospital de Antezana como ayudante en la cocina y enfermería, a cambio de un espacio donde alojarse en su periodo de formación.

Conferencias, exposición y recitales musicales, entre otras actividades

Con motivo del 500 aniversario de la estancia del santo en Alcalá de Henares, el Consistorio ha organizado un ciclo de eventos conmemorativos que comenzarán en septiembre y se prolongarán hasta mayo de 2027, tal y como se ha anunciado durante la presentación en el antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia o de Antezana este miércoles. La propuesta contará con conferencias en la que participarán historiadores e investigadores, una muestra expositiva, recitales musicales y un programa de visitas guiadas. Con todo ello, se tratará de evocar la estancia de Íñigo López de Loyola en Alcalá, así como la influencia de su pensamiento y forma de contemplar el mundo, aún muy vigente entre las comunidades cristianas actuales.

"Una personalidad excepcional"

Durante la presentación, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha señalado “la importancia histórica y espiritual de una personalidad tan excepcional como la de San Ignacio de Loyola”, además de destacar la influencia que tuvo para la evolución religiosa y de pensamiento de la ciudad alcalaína, “en un entorno de gran peso filosófico y teológico, marcado por los estudios universitarios en pleno Siglo Oro”.

Entre los demás asistentes al acto de presentación, se encontraban también presentes el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, y el obispo de Alcalá, Antonio Prieto Lucena, además del presidente de la Fundación Antezana, Asensio Esteban Vallejo, entre otros representantes de entidades y colectivos culturales de Alcalá de Henares. Todos ellos colaboradores en la organización de la amplia programación que se desarrollará para llevar a cabo esta conmemoración que Alcalá de Henares rendirá a San Ignacio de Loyola, donde la tradición, la cultura y la intelectualidad se unirán para la celebración de este programa conmemorativo.