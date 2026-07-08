SEGURIDAD VIAL
La Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid provocará cortes de tráfico en Alcalá de Henares este miércoles
El Dispositivo Especial de Movilidad y Accesibilidad se llevará a cabo el próximo 8 de julio de 08:00 a 20:00 horas
Joaquín De la Aleja
La celebración de la 2º etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid en la localidad de Alcalá de Henares ha obligado a las autoridades locales a elaborar un Dispositivo Especial de Movilidad y Accesibilidad que establecerán medidas necesarias para el correcto desarrollo del evento deportivo. El dispositivo, planificado por la Comisaría Sur de la policía local junto a la agrupación de Protección Civil del municipio, afectará a la circulación tanto de vehículos como peatones con el fin de promover la seguridad.
Parte del recorrido para esta 2º etapa de la Vuelta a la Comunidad, se realizará por un trazado urbano que afectará a la zona centro. Debido a la extensión del mismo, los agentes se ubicarán a lo largo de todo el trayecto para facilitar el desarrollo de la prueba, así como la movilidad del tráfico de la ciudad.
El dispositivo especial de movilidad dará comienzo el próximo miércoles 8 de julio, a las 08:00 horas, y permanecerá vigente hasta aproximadamente las 20:00 horas del mismo día, momento en el que está prevista la finalización de la prueba. A partir de esa hora se restablecerán los movimientos circulatorios habituales en la ciuadad complutense.
El recorrido de la prueba ciclista es el siguiente:
15.25 horas Salida neutralizada
- Calle Colegios (salida)
- Gta. Aguadores
- Paseo de Aguadores
- Gta. Beleña
- Ronda Henares
- Gta. Abogados Oficio
- Ronda Fiscal
- Gta. Manuel Azaña
- Ronda Fiscal
- Gta. de Adriano.
- Avd. de Roma.
- Gta. de Trajano.
- M-300.
Llegada sobre 18:15 horas.
- M-300
- Gta. De Trajano.
- Avd. de Roma.
- Gta. de Adriano.
- Ronda Fiscal
- Gta. Manuel Azaña
- Ronda Fiscal
- Gta. Abogados Oficio
- Ronda Henares
- Gta. Beleña
- Paseo de Aguadores
- Gta. Aguadores
- Calle Colegios (Meta)
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza