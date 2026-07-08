La Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid provocará cortes de tráfico en Alcalá de Henares este miércoles

La celebración de la 2º etapa de la Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid en la localidad de Alcalá de Henares ha obligado a las autoridades locales a elaborar un Dispositivo Especial de Movilidad y Accesibilidad que establecerán medidas necesarias para el correcto desarrollo del evento deportivo. El dispositivo, planificado por la Comisaría Sur de la policía local junto a la agrupación de Protección Civil del municipio, afectará a la circulación tanto de vehículos como peatones con el fin de promover la seguridad.

Parte del recorrido para esta 2º etapa de la Vuelta a la Comunidad, se realizará por un trazado urbano que afectará a la zona centro. Debido a la extensión del mismo, los agentes se ubicarán a lo largo de todo el trayecto para facilitar el desarrollo de la prueba, así como la movilidad del tráfico de la ciudad.

El dispositivo especial de movilidad dará comienzo el próximo miércoles 8 de julio, a las 08:00 horas, y permanecerá vigente hasta aproximadamente las 20:00 horas del mismo día, momento en el que está prevista la finalización de la prueba. A partir de esa hora se restablecerán los movimientos circulatorios habituales en la ciuadad complutense.

El recorrido de la prueba ciclista es el siguiente:

15.25 horas Salida neutralizada

Calle Colegios (salida)

Gta. Aguadores

Paseo de Aguadores

Gta. Beleña

Ronda Henares

Gta. Abogados Oficio

Ronda Fiscal

Gta. Manuel Azaña

Ronda Fiscal

Gta. de Adriano.

Avd. de Roma.

Gta. de Trajano.

M-300.

Llegada sobre 18:15 horas.