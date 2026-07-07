Alcalá busca a sus vecinos centenarios para rendirles homenaje: así puedes inscribirte

Desde hace dos años Alcalá de Henares celebra un emotivo acto de homenaje en el que participan centenares de alcalaínos, con el objetivo de lograr reunir a las personas nacidas en 1926 o en años anteriores en un emocionante acto que, en esta edición, se celebrará el próximo 1 de octubre en el Parque O´Donnell en torno a las 17:30 horas y celebrar a los centenarios alcalaínos. Las personas interesadas en participar, pueden realizar sus inscripciones hasta el 8 de julio en la página web del Ayuntamiento.

Esta iniciativa ha sido concebida por los vecinos de la comunidad como un espacio de reconocimiento y gratitud para quienes se han convertido en referentes de la memoria y sabiduría de toda la ciudad. El parque O´Donnell, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de Alcalá de Henares, fue escogido como escenario de esta semana tan importante para la comunidad debido a su valor simbólico y por los recuerdos que evoca. Pues en entregas pasadas los homenajeados confesaron que solían pasear por allí de jóvenes con hijos o sobrinos, participando en ferias que antaño se celebraban en el espacio.

Los requisitos para participar son haber nacido en 1926 o en años previos y estar empadronados en Alcalá. Se deberá presentar la siguiente documentación:

La solicitud debidamente cumplimentada

El impreso de solicitud (obtenible clicando en formulario de inscripción del enlace indicado en la web o en C/Victoria, 10 (entrada accesible Callejón del Hospital, s/n.)

DNI del solicitante y del acompañante/representante

La documentación se debe presentar en el Registro General del Ayuntamiento o Juntas de Distrito (cita previa) en la franja horaria de 9 a 14 horas.