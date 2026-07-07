HASTA MAÑANA MIÉRCOLES
Alcalá busca a sus vecinos centenarios para rendirles homenaje: así puedes inscribirte
El homenaje se celebrará el próximo 1 de octubre en el Parque O´Donnell, en el marco de actividades programadas en la Semana del Mayor
Alejandro López Marclay
Desde hace dos años Alcalá de Henares celebra un emotivo acto de homenaje en el que participan centenares de alcalaínos, con el objetivo de lograr reunir a las personas nacidas en 1926 o en años anteriores en un emocionante acto que, en esta edición, se celebrará el próximo 1 de octubre en el Parque O´Donnell en torno a las 17:30 horas y celebrar a los centenarios alcalaínos. Las personas interesadas en participar, pueden realizar sus inscripciones hasta el 8 de julio en la página web del Ayuntamiento.
Esta iniciativa ha sido concebida por los vecinos de la comunidad como un espacio de reconocimiento y gratitud para quienes se han convertido en referentes de la memoria y sabiduría de toda la ciudad. El parque O´Donnell, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de Alcalá de Henares, fue escogido como escenario de esta semana tan importante para la comunidad debido a su valor simbólico y por los recuerdos que evoca. Pues en entregas pasadas los homenajeados confesaron que solían pasear por allí de jóvenes con hijos o sobrinos, participando en ferias que antaño se celebraban en el espacio.
Los requisitos para participar son haber nacido en 1926 o en años previos y estar empadronados en Alcalá. Se deberá presentar la siguiente documentación:
- La solicitud debidamente cumplimentada
- El impreso de solicitud (obtenible clicando en formulario de inscripción del enlace indicado en la web o en C/Victoria, 10 (entrada accesible Callejón del Hospital, s/n.)
- DNI del solicitante y del acompañante/representante
La documentación se debe presentar en el Registro General del Ayuntamiento o Juntas de Distrito (cita previa) en la franja horaria de 9 a 14 horas.
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