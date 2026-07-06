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Aprobado el convenio para comenzar la construcción del futuro intercambiador de Alcalá de Henares: fecha de inicio prevista en octubre

La Comunidad de Madrid será la institución que financie íntegramente las obras de este intercambiador que mejorará la movilidad del municipio de Alcalá y de los alrededores

Así será la estación de autobuses interurbanos de Alcalá de Henares

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

En la mañana de este martes se ha dado un paso de gigante hacia la construcción del futuro intercambiador de transportes en Alcalá de Henares. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes. Con esta aprobación, ya es posible comenzar la construcción, que está prevista para octubre de 2026, con un plazo de ejecución de doce meses.

Será una importante mejora para la movilidad de todo el Corredor del Henares

El nuevo intercambiador, que se ubicará en la Vía Complutense, permitirá concentrar las líneas interurbanas y mejorar la conexión con el transporte urbano, favoreciendo una movilidad más eficiente, cómoda y sostenible. Además, contará con nuevas dársenas para autobuses, aparcamiento para vehículos particulares y bicicletas, sala de espera, venta de billetes, aseos y otros servicios para los viajeros.

La cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha señalado en este lunes que "hoy damos un paso más para hacer realidad una infraestructura largamente esperada por los vecinos. Este intercambiador transformará la movilidad de Alcalá de Henares, mejorará las conexiones con toda la región y convertirá nuestra ciudad en un nodo estratégico del transporte público del Corredor del Henares. Este convenio demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid con una movilidad moderna, sostenible y pensada para facilitar el día a día de miles de usuarios del transporte público”.

La Comunidad de Madrid será la institución encargada de asumir íntegramente los costes de la construcción del intercambiador, y también ejecutará las obras y asumirá la titularidad de la infraestructura una vez finalizada, mientras que el Consorcio Regional de Transportes será el responsable de su puesta en funcionamiento, gestión y explotación.

Asimismo, han explicado desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que "las tres administraciones nos comprometemos a trabajar conjuntamente en la reorganización de las líneas urbanas e interurbanas para adaptar la red al nuevo intercambiador, mejorando la conectividad y facilitando los desplazamientos entre Alcalá de Henares, el Corredor del Henares y el resto de la Comunidad de Madrid".

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Cristina Alcañiz ha concluido afirmando que "seguimos cumpliendo los compromisos adquiridos con los vecinos y avanzando en proyectos que marcarán el futuro de Alcalá. Este intercambiador supondrá un antes y un después para la movilidad de nuestra ciudad y mejorará la calidad del transporte público para miles de personas cada día".

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