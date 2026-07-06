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URBANISMO

Continúan las obras del centro sociodeportivo Ciudad del Aire, en Alcalá de Henares: 2,7 millones de euros y fin de obras en diciembre

Las actuaciones han sido visitadas en la mañana de este lunes por la alcaldesa Judith Piquet y la concejal de Urbanismo, Cristina Alcañiz

El proyecto contempla también una cafetería, tras la modificación urbanística aprobada por el Gobierno local en febrero de 2025

El proyecto contempla también una cafetería, tras la modificación urbanística aprobada por el Gobierno local en febrero de 2025 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Las obras continúan y cada vez falta menos para que los vecinos de Alcalá de Henares disfruten del nuevo centro sociodeportivo en Ciudad del Aire. El plazo que se maneja para el fin de las obras, según ha podido conocer este periódico, es en diciembre. El proyecto se está financiando con fondos del Programa de Inversión de Regional con más de 2,7 millones de euros.

Los espacios más destacados del futuro centro sociodeportivo

La alcaldesa Judith Piquet, que ha visitado las obras en la mañana de este lunes, ha destacado que "el proyecto contempla pistas deportivas, salas de actividades polivalentes, aparcamiento, jardines estanciales con arbolados, lámina de agua, aparcamiento o zonas de juego y ejercicio, entre otras instalaciones. Además, también contará con cafetería, tras la modificación urbanística aprobada por el Gobierno local en febrero de 2025".

El edificio contará con cuatro pabellones que albergarán diferentes usos sociodeportivos, salas polivalentes de entre 19 y 125 metros cuadrados, cuartos de baño y vestuarios generales, locales de instalaciones, oficio, área de gestión, y anexo a los anteriores, la sala de descanso.

Además, hay diferentes tipos de espacios libres como un aparcamiento, con capacidad para 59 vehículos, con acceso desde la calle Virgen de Loreto; jardines estanciales arbolados con senderos, lámina de agua, zonas de juego y de ejercicio, completando el arbolado de ulmus pumila existentes, en torno al acceso principal al edificio, una pista deportiva, dispuesta al noreste de la parcela, con capacidad para, al menos, una pista de futbol sala y otra de baloncesto, una terraza cubierta bajo marquesina, previa al acceso del edificio.

El edificio, que ha sido visitado por la alcaldesa de Alcalá de Henares, contará con cuatro pabellones

El edificio, que ha sido visitado por la alcaldesa de Alcalá de Henares, contará con cuatro pabellones / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Y en continuidad con la sala de descanso del edificio, patios intersticiales entre pabellones, parcialmente ajardinados, dando luz, ventilación, y continuidad espacial a los locales de uso sociodeportivo, así como jardines en franja de retranqueo con calle María Salud Bernaldo de Quirós, al que se abren espacios libres y cubiertos de descanso, accesibles desde las distintas salas y aulas.

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No faltará de nada en este centro sociodeportivo, ya que gracias a la modificación del plan parcial finalmente será posible incorporar usos hosteleros y sociales, y de hecho se abrirá una cafetería y diferentes espacios de reunión que hasta ahora no estaban permitidos en la parcela.

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