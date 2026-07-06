Alcalá de Henares enviará 6.000 euros para apoyar a los damnificados por los terremotos de Venezuela

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares destinará 6.000 euros para apoyar a la población afectada por los terremotos registrados recientemente en Venezuela. La medida cobra especial relevancia en una ciudad complutense donde residen 3.843 ciudadanos venezolanos, una de las comunidades extranjeras más numerosas del municipio, según los últimos datos del padrón municipal.

La ayuda fue aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, Ciudadanía y Distritos, y se canalizará a través de la Fundación del Consejo España-Venezuela, entidad que trabaja sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia humanitaria. El objetivo es contribuir a paliar las consecuencias provocadas por los seísmos que afectaron a distintas zonas del país y que han dejado importantes daños materiales y personales.

Los terremotos han causado más de 3.300 víctimas mortales

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en el norte de Venezuela han causado más de 3.300 víctimas mortales, entre ellos, 35 españoles, según el último balance oficial, y la cifra de heridos asciende a más de 16.700 personas.

La concejala de Participación Ciudadana, Esther de Andrés, destacó que esta aportación responde al compromiso del Ayuntamiento con la solidaridad internacional y con las personas que atraviesan situaciones de emergencia. La edil subrayó además la estrecha vinculación que mantiene Alcalá con la comunidad venezolana, ampliamente integrada en la vida social y económica de la ciudad.

La aportación económica permitirá colaborar en las labores de atención a los damnificados, facilitando recursos básicos para hacer frente a las consecuencias del terremoto. Según explica el Consistorio, la Fundación del Consejo España-Venezuela será la encargada de gestionar la ayuda para que llegue a las personas afectadas por esta catástrofe.

Alcalá y los municipios del Corredor del Henares se volcaron con la comunidad venezolana

La decisión se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento mostrara públicamente su apoyo al pueblo venezolano. Tras conocerse la magnitud de los terremotos, la ciudad se sumó a la convocatoria de un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y como muestra de solidaridad con las personas afectadas. El acto tuvo lugar frente a la Casa Consistorial y reunió a representantes de la Corporación municipal junto a miembros de la comunidad venezolana residente en Alcalá.

El gesto institucional del minuto de silencio sirvió para trasladar el respaldo del municipio a las miles de familias venezolanas que viven en la ciudad y que siguieron con preocupación las consecuencias de los seísmos ocurridos en su país de origen. Durante el acto, representantes municipales expresaron sus condolencias a las víctimas y su apoyo a los familiares de los afectados, al tiempo que reiteraron el compromiso del Ayuntamiento con las acciones de ayuda humanitaria impulsadas desde la administración local.