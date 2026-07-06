Cerca de 40.000 jóvenes de Alcalá de Henares dieron la bienvenida al verano con la última jornada del programa: "Otra Forma de Moverte"

El programa "Otra Forma de Moverte" organizado el sábado 4 de julio, mantuvo actividades desde las 12 de la mañana, iniciando con la segunda edición del torneo de Fingerboard-OFM, este peculiar torneo de skate en miniatura con mini tablas de skate que se conducen con los dedos, una muy curiosa disciplina que se dispone sobre una maqueta que simula un Skate Park, todo esto en el Centro FIA. Y por la tarde se celebraron más actividades a partir de las 19 horas, con una gincana de pistolas de agua, juegos de agua, un cañón de espuma y una gran variedad actividades para refrescarse en la última tarde de programación del curso.

La música avivó el verano

La tarde vino acompañada de la música de la Summer DJ Session, con reggaetón, house, hip hop, breaking, popping, y electrónica. Trayendo consigo la compañía de diversos DJ que hicieron bailar a todos, como DJ Bonilla, Luka Ramos y Beltrán. Asimismo se instaló una barra de cócteles 0´0, para refrescar a todos los asistentes, frente a tan intenso calor. Esta Jornada cerró las actividades de los dos primeros trimestres del año que ha contado una amplia oferta cultural, deportiva, lúdica, y formativa y en los que han participado cerca de 40.000 jóvenes. "Otra Forma de Moverte" vuelve en el mes de septiembre con nuevas actividades de ocio alternativo y gratuito destinado a la juventud alcalaína.