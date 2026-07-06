ESCULTURA
La nueva iglesia de La Garena ya tiene a su patrona: una Santa Teresa inédita creada por una artista de 25 años
La obra de la joven escultora madrileña Elena Egea Aguado, de 25 años estrena la fachada del nuevo templo de Santa Teresa de Jesús, en construcción del barrio de La Garena de Alcalá de Henares
Alejandro López Marclay
La nueva iglesia de Santa Teresa de Jesús, en el barrio de la Garena de Alcalá de Henares, ya luce en su fachada la escultura de su patrona. La imagen colocada el pasado 26 de junio representa un nuevo hito en la construcción del templo, cuyas obras comenzaron con colocación de la primera piedra en octubre de 2024. La talla ha sido realizada por la joven artista madrileña Elena Egea Aguado, de 25 años, que empezó a trabajar en el proyecto en septiembre de 2025. Se trata de la primera obra de estas características de su carrera, y de un encargo que, según confiesa, ha marcado un antes y un después, en su trayectoria profesional.
Una reinterpretación de Santa Teresa de Jesús
La imagen se aleja de la representación tradicional de Santa Teresa de Jesús. Presenta una postura inusual y una caída del manto diferente a la de la imaginería clásica de la reformadora de Carmelo. Asimismo, el diseño es el fruto de un trabajo conjunto con la escultora, el párroco Gabriel García-Alfageme y el comité encargado de definir el proyecto. La escultora ha confesado que su gusto por la imagen proviene de ser una obra de todos, debido al trabajo de todos los involucrados. A su vez, la artista reveló que para el diseño le dijeron muchas ideas y recogió "un poco de todo". Añadiendo que la obra aparte de ser para el espacio, esta hecha por quienes van a disfrutar de este.
La firma de la artista también forma parte de la obra, aunque de forma silenciosa. Bajo la inscripción «Ele», quedó grabada en el libro que sostiene la santam situado en la parte superior de la fachada del templo.
Un momento memorable para la parroquia
La colocación de la escultura ha representado un hito emocionante para la comunidad parroquial de La Garena. "Nos sentimos muy agradecidos al Señor primeramente por el gran regalo que no ha hecho a toda la comunidad cristiana y especialmente a todos aquellos que están cerca de la parroquia en la zona de La Garena, todos los parroquianos", señalo el vicario parroquial, Josué Mulet, según la Diócesis de Alcalá. Por otro lado, el párroco, Gabriel García-Alfageme, destaca que la construcción reforzó lazos entre los miembros de la parroquia.
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