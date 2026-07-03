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Estos serán los pregoneros de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026: coincide con su 50 aniversario

El pregón tendrá lugar el 22 de agosto, y las fiestas terminarán el 30

Este jueves ha tenido lugar un encuentro para comunicar la decisión entre el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, las peñas festivas y los representantes de APHISA

Este jueves ha tenido lugar un encuentro para comunicar la decisión entre el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, las peñas festivas y los representantes de APHISA / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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Juan Luis Martín

El municipio de Alcalá de Henares ya espera ansioso sus Ferias y Fiestas, uno de los grandes eventos cada año, y el más destacado del verano. Y desde el Ayuntamiento acaban de anunciar los que serán los pregoneros encargados de dar inicio a estas festividades: será La Asociación para la Integración Social de las Personas con Discapacidad Intelectual (APHISA), un reconocimiento que coincide con la celebración del 50 aniversario de la entidad en la ciudad alcalaína.

El pasado jueves tuvo lugar un encuentro para comunicar la decisión entre el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, las peñas festivas y los representantes de APHISA, en el que han participado la directora del Centro de Atención Temprana, SAIDI y del Servicio de Atención a Familias de APHISA, Tania Gombao Soriano; el presidente de la entidad, Helio Gascueña Quiñonero; y el director gerente del centro APHISA Alcalá, Amalio Miguélez Batres.

Saldaña subrayó que "la decisión, a propuesta de las Peñas Festivas de la ciudad, supone un homenaje a cinco décadas de compromiso, trabajo y dedicación en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias". "Desde su creación, en diciembre de 1975, APHISA ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de una ciudad más inclusiva, solidaria y comprometida con la igualdad de oportunidades", añadió.

La asociación Aphisa, creada con el amor de padres y madres alcalaínos

La asociación fue creada por la iniciativa de un grupo de padres y madres animados por el deseo común de ofrecer los apoyos necesarios a sus hijos/as para conseguir la normalización social. Fue declarada de utilidad pública en 1984. Desde sus inicios, Aphisa desarrolla una importante labor social atendiendo tanto a las personas con discapacidad intelectual en sus necesidades a lo largo de toda su vida, como a sus familias en sus necesidades de apoyo y en la promoción del asociacionismo.

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El pregón tendrá lugar el próximo 22 de agosto desde el balcón del Ayuntamiento de Alcalá y serán el inicio de las Ferias, que culminarán el domingo 30 con una programación completa de unas 300 actividades.

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